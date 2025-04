Día de la Tierra, ¿que significado guarda?

Por: Rodolfo F. Carrillo Moreno

Hoy no es cualquier, este 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, bajo la consigna “Nuestro poder, nuestro planeta”, en busca de inspirar a la población mundial a unirse en torno a las energías renovables y a triplicar la generación global de electricidad limpia para 2030.

Por eso importante hacer recordar que, si no trabajamos juntos, coordinados, uniendo esfuerzos para preservar, tierra, agua, animales he insectos, pronto no podremos vivir en esta hermosa casa.

Se que podrá sonar algo ridículo, pero así es, para eso pondré un ejemplo esperando que tú que me lees, entiendas porque este día es muy importante.

De acuerdo con la revista Nacional Geographic, en artículo que habla sobre este gran día, señala, Pero ¿cómo avanzan las energías renovables en el mundo? Datos recientes demuestran que van en aumento. Pero ¿el ritmo de crecimiento alcanza los niveles esperados? ¿Cuáles son los países que lideran en renovables? Nacional Geographic resume el progreso de las energías limpias en el mundo.

Según el texto incluye cosas muy importantes:

En 2024 creció la capacidad de energías renovables

La capacidad de energías renovables aumentó durante 2024, alcanzando los 4448 gigavatios (GW), informa un reporte estadístico publicado en marzo de 2025 por la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés). Según el informe, el año pasado se agregaron 585 GW, alcanzando una tasa récord de crecimiento anual del 15.1 %.

Los países que lideran la transición energética

El reporte también analiza los países que estuvieron al frente del crecimiento de las renovables y reconoce disparidades a nivel mundial.

El objetivo de las energías renovables para 2030

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que “la energía es la base en el problema del cambio climático y también algo fundamental para su solución”. Según explica, una buena parte de los gases de efecto invernadero (GEI) que provocan el cambio climático provienen de la quema de combustibles fósiles (como el carbón, el petróleo y el gas) para generar electricidad y calor.

A pesar del aumento de la capacidad energética, el mundo está lejos de los objetivos para 2030. El organismo internacional advierte que todavía no se alcanza el objetivo de triplicar la capacidad de energía renovable instalada para 2030, pese al aumento en la capacidad energética renovable registrada en 2024.

Tras la publicación del informe, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, celebró los avances e instó a los países a superar los esfuerzos.

Para todos debe ser importante cuidar, preservar, mantener, esperando que el Estado Mexicano se aplique en esta medida urgente, las energías renovables son el futuro, haciendo a un lado las políticas de retroceso que no solo afectan a los mexicanos nos afectan a todos.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.