Desde este lunes se reanuda operación de tianguis en VdeÁ

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Villa de Álvarez, Col.- A partir de este lunes 23 de agosto la operación de los tianguis en Villa de Álvarez se reanuda por indicaciones del Ayuntamiento de Villa de Álvarez.

El alcalde villalvarense, Felipe Cruz Calvario pidió a la población que asistan a los tianguis con el cubrebocas y los cuidados necesarios.

“El que no esté vacunado que se vacune y el que no use cubrebocas que use cubrebocas, esto no nos va a quitar de ser infectados por el Covid, pero somos menos propensos a contraer la enfermedad y si nos llegara a pegar, si estamos vacunados, sería menos intenso el estado de salud”.

Agregó que en los distintos tianguis de Villa de Álvarez habrá inspecciones por Protección Civil, por Seguridad Pública, para asegurarse que vaya protegido en lo que viene siendo la prevención del Covid.