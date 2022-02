Descartado que empresariado y artistas presenten demandas por aplazamiento de Fiestas Charrotaurinas: Gaitán Colin

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Villa de Álvarez, Col.- El director del Instituto de Festejos Charrotaurinos y Exposiciones de Villa de Álvarez (IFCEVA), César Gaitán Colin, descartó que vayan a existir demandas por parte del empresariado y artistas debido al retraso de la realización de las fiestas patronales del municipio.

Como es de recordarse, luego de que Colima se encuentra en color naranja en el semáforo epidemiológico por Covid-19, se decidió posponer la realización de las festividades charrotaurinas que arrancarían el 11 de febrero.

Tras la decisión unánime del Patronato organizador, se pospuso al 4 de marzo, siempre y cuando el semáforo epidemiológico lo permita.

Gaitán Colin dijo que se platicó con el sector empresarial quienes estaban en la disposición de acatar la decisión de posponer las fiestas ante el riesgo de alto contagio por Covid-19.

“Ellos (empresariado) tendrán su manera de resarcir, ya sea que si nosotros posponemos, ellos también buscar esa dinámica de tener una fecha para hablar con el artista y posponer su presentación, para no perder lo que ya se vendió o lo que ya se compró”.

De esta manera negó que ante el cambio de fecha de los festejos charrotaurinos pudiera haber alguna demanda por parte de empresarios, comerciantes o artistas.

“Toda vez que en el contrato signado con ellos, en las cláusulas se establecía que las fechas serían conforme el semáforo epidemiológico se encontrara en ese momento”.

Adelantó que no hay una pérdida considerable al haber cambiado las fechas, pues entre los ingresos y egresos que se han tenido no fue tanto el impacto, «por eso nos dimos de plazo máximo para decidir si se hacían o no las fiestas el 1 de febrero».

“Porque si nos hubiéramos esperado una semana más, posiblemente se hubieran tenido pérdidas mayores porque los empresarios y comerciantes hubieran hecho compras. Entonces, tanto los comerciantes, como la gente que pone bares o restaurantes no van a perder el anticipo que ya dieron, se va a respetar para cuando se lleven a cabo las festividades”.