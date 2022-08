Descansan en Tecomán 60 ciclistas que salieron de Tijuana y llegarán a Chiapas

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Mujeres, hombres y jóvenes descansan en estos momentos en las instalaciones del Parque Metropolitano, luego que desde el 1 de julio salieron en bicicleta de la ciudad de Tijuana para llegar a su destino final que es Chiapas.

Son intrépidos ciclistas que participan en la 19 edición de la ruta “Chichimeca” que inició el primero de julio en Tijuana y terminará el 10 de septiembre en Chiapas. Recorrerán 4 mil 600 kilómetros aproximadamente en 72 días con 12 días de descanso.

Luciano Alvear Rodríguez, “profe Chano”, es uno de los organizadores de esta travesía ciclista y que cada año reúne a más personas, “la cita es cada año el 1 de julio en Tijuana y cada día hay más jóvenes y señoritas que se han integrado”

Explica que recorren 10 estados, “hasta ahorita con Colima llevamos creo que 6, falta Michoacán, Guerrero Oaxaca y Chiapas que es la frontera con Talismán donde tenemos planeado llegar el 10 de septiembre”.

“Cada día es una nueva experiencia, el primer día desafortunadamente hubo un accidente de una jovencita y ya no pudo seguir porque fue delicada su caída, y así hay caída que tienen consecuencias que no pueden seguir ha habido solo dos percances, el otro es del señor Molina él en Hermosillo tuvo una caída en una rodada urbana con unos ciclistas y ya no pudo seguir”.

El profe Chano dice que ya pasaron Tijuana y Sonora “que es la parte más caliente y es donde la mayoría sufrimos por ese inmenso calor, en todos los lugares nos reciben bien, ya pasamos Nayarit y Jalisco , dormimos aquí en Tecomán y ya mañana salimos rumbo a Michoacán”, detalla.