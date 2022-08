Alcaldesa de Tijuana recomienda a criminales ‘cobren las facturas a quienes no les pagaron’

CN COLIMANOTICIAS

Tijuana.- La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, pidió al crimen organizado que cobren las facturas a quienes no les pagaron y no a las familias de ese municipio, lo que generó polémica en redes sociales.

“Le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias no a los ciudadanos que trabajan”, dijo la funcionaria en un video.

En la grabación, también aseguró que 3 mil efectivos de la Guardia Nacional se unirán a 2 mil policías estatales para la protección de Tijuana .

“Así que tijuanenses continuemos de manera pacífica con nuestras actividades porque ningún delincuente nos va a venir a coartar nuestra libertad y nuestra tranquilidad”, aseguró la alcaldesa.

Durante la ola de violencia de ayer, señaló que se registraron 10 vehículos quemados y se está trabajando para mantener la seguridad de los ciudadanos.