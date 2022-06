Denuncian intromisión en el procedimiento para elegir jueces del STJE

Por: Ángel Durán

El Supremo Tribunal de Justicia del Estado con fecha 02 de abril de 20022 emitió la convocatoria stj/03/2022 para llevar a cabo un concurso de oposición para la selección de titulares de juzgado de primera instancia en las materias civil, familiar y mercantil

Dentro de los requisitos que se les piden a los concursantes, la convocatoria dice en el considerando V que: … se les harán, exámenes de mérito además de i) valorar el “perfil psicológico y psicométrico que se requiere para el desempeño de la categoría para la cual concursa” (examen psicométrico). En otras palabras, los candidatos tienen que pasar un examen psicológico.

Dentro de los concursantes que parece ser son más de 20, de hombres y mujeres, el departamento de psicología del propio poder judicial, es el que está haciendo las valoraciones a cada candidato.

Este examen es fundamental e importante, pues, aunque el candidato o candidata apruebe todos los demás requisitos exigidos en la convocatoria, si no es apto psicológicamente para desempeñar el cargo, básicamente abría impedimento para ser designado juez, aunque tuviera un buen puntaje en la votación final.

Sin embargo, al estar investigando sobre el procedimiento aquí mencionado, me encontré con que hay una inconformidad al interior del propio poder judicial, sobre todo de los otros que si lo pasan y se les perjudica, porque del personal que ya trabaja en esta institución y que varios están participando, algunos no han pasado el examen psicológico, esto al saberlo el presidente, ha estado instruyendo a quienes están elaborando estos exámenes, que no se repruebe a ninguno de los candidatos que ya trabajan en el poder judicial y que están concursando.

Aquí puede haber dos razones por la intromisión del presidente del poder judicial, si es que se está dando; (aclaro que es una denuncia anónima, pero me amparo en la importancia de difundirlo de conformidad en lo que dice el artículo 1º. De la Constitución nacional y también en el artículo 1º. De la Constitución colimense, que señala, que, ante el conocimiento de cualquier acto irregular, que puede ocasionar una violación a derechos humanos, se debe hacer cualquier acción tendente a prevenirla. Como estamos a punto de saber quiénes son los jueces ganadores, me motiva hacer esta publicación, a fin de que se evite esta clase de intromisiones.

Esas dos razones, serían porque no se vería bien, que personal que trabaja en la administración de justicia y que hoy está concursando, no pasaron un examen psicológico de desempeño en el cargo que están y la segunda, sería porque como en muchas ocasiones y como casi siempre se ha hecho, haya ya favoritos a quienes tienen que designar y a lo mejor dentro de los reprobados, puedan estar y eso impediría designarlos.

Este artículo está dirigido para evitar un daño mayor, ya que, de ser cierto la intromisión, se estaría cometiendo una simulación judicial, que no es nada raro dado todos los antecedentes del poder judicial, pues los mismos magistrados son los que llevan a cabo el procedimiento y evaluación y su mismo departamento de psicología quien los evalúa.

Esto lo veremos reflejado, en saber quiénes son los designados y ver si dentro de ellos y ellas estarían los que reprobaron dicho examen y que luego pudiera parecer que lo pasaron.

Una simulación de este nivel, sería un daño que se le ocasiona la sociedad cuando menos por seis años, ya que los jueces son designados en su primer periodo por este tiempo y tendríamos alguien que psicológicamente no es apto para ser juez o juzgadora.

Para ello el STJE debe publicar y documentar, cómo se llevó a cabo dicho procedimiento y más, lo relacionado con esta denuncia para evitar suspicacias. Insisto este artículo va enfocado a prevenir un daño mayor y me amparo en las constituciones federal y local y lo hago bajo el concepto de denuncia, para que la comisión seleccionadora cuide que esto no ocurra y que el departamento de psicología cumpla con su deber y no se deje presionar ya que sus exámenes pueden ser revisados por otros peritos y si llegase a demostrarse que pasaron a un candidato sin merecerlo, estarían afectando a la sociedad y los otros concursantes, además de los problemas legales por dictaminar algo que no es cierto.

Ya es tiempo que si desempeñas una función pública tengas valentía y dignidad para defender tu trabajo, si no entonces como queremos avanzar si ni siquiera defendemos nuestros derechos.

