Denuncia Diana Zepeda que Sindicato protege actos de corrupción; directiva revira

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Armería, Col.- La presidenta municipal Diana Zepeda aseguró que el acto de corrupción detectado en un trabajador del área de licencias municipales terminará sentenciado por una autoridad como un acto de corrupción, al mismo tiempo que criticó fuertemente a la directiva por proteger estos hechos que afectan las arcas municipales.

Diana Zepeda arremetió contra el sindicato luego de que a través de sus redes sociales exhibió el oficio donde el sindicato presentó una solicitud de permiso por un año sin goce de sueldo para el auxiliar que se encarga de hacer las licencias y permisos.

“¿Por qué están pidiendo un permiso para esa persona? ¿Qué tratan de esconder? Porque si segun no hay nada que esconder ¿por qué no esperan a enfrentar un procedimiento judicial en el cual se aclare la situación?,¿por qué piensan que en un año no va a pasar nada? ¿se nos va a olvidar? ¿O porque en un año ya no voy a estar? Prefieren sacrificar un año de sueldo a que se dé de baja”.

Ante estos señalamientos de la alcaldesa, el líder sindical Sergio Vizcarra de la Rosa advirtió que ahora los reclamos para exigir que se cumpla con los trabajadores “subirán de tono” y pedirán que todo adeudo se cumpla en tiempo y en forma a los trabajadores.