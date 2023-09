Demandan Organizaciones de la Sociedad Civil ‘tarifas justas en el servicio de agua’

*Demandan reformas a la Ley y “condonación y tarifas especiales para organizaciones de la Sociedad Civil Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables”. *Presentan al Diputado de Mc, Jesús Dueñas, proyecto de iniciativa de Ley para Modificar la Ley de Cuotas y Tarifas de Aguas del Estado de Colima.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Organizaciones de la llamada Sociedad Civil, Red Siglo XXI, A.C. presentaron esta mañana al diputado de Movimiento Ciudadano en la Sexagésima Legislatura Local, Jesús Dueñas García, una iniciativa de reformas y modificaciones a la Ley de Cuotas y tarifas de Agua del Estado de Colima, por medio de la cual se exige “tarifas especiales y preferentes para las organizaciones de la Sociedad Civil Adultos Mayores y Personas con Discapacidad”.

En su iniciativa, las organizaciones civiles, y respaldadas por el legislador emecista, demandaron “no más cobros excesivos de cuotas y tarifas de agua”.

Los integrantes de la Red de Organizaciones Sociales Siglo XXI, que integra a diversas agrupaciones y asociaciones civiles que trabajan a favor de las personas en situación de vulnerabilidad en el Estado, expresaron que los organismos operadores de agua potable de algunos municipios del Estado “han realizado cobros excesivos de las cuotas y tarifas del agua con la justificación de que cobran la tarifa comercial, ya que las OSC son asociaciones civiles sin fines de lucro y no corresponde la tarifa comercial”.

Expusieron que en la actualidad muchas de las personas del Estado, principalmente Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, entre otros grupos vulnerables “no tiene para cubrir la totalidad del pago asignado por Ciapacov y otros organismos operadores de agua”.

Se quejaron que, de entrada, el agua que se suministra a la población “no es potable”, sale sucia, porque es extraída de los pozos; no se consumen los litros que describen los medidores “porque no se encuentran en buen estado y no tienen mantenimiento”.

Ante ello, y otras situaciones más e irregularidades detectadas, las organizaciones de la sociedad civil integradas a l Consejo de Participación Social y Registro ante el Gobierno del Estado, presentaron dicha iniciativa de reformas en las que se pide a la Gobernadora Indira Vizcaíno Silva, al Congreso del Estado que los adultos mayores, personas con discapacidad y grupos vulnerables, que se han visto perjudicados con la aplicación de estas cuotas excesivas “se les condone el pago mientras se establece dentro de la Ley tarifas especiales o preferenciales, y que no se les suspenda el suministro de agua, mientras se realiza el proceso legislativo”.

Asimismo, solicitaron a los diputados “se sumen y se consideren tarifas especiales o preferenciales a organizaciones de la Sociedad Civil Adultos Mayores y Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables, “sin obstrucción ni restricción alguna”.

También demandaron que las la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima se sume a la propuesta de reformas a la Ley de Aguas del Estado de Colima “y se otorguen tarifas preferenciales o especiales para los grupos mencionados de la Sociedad Civil”, con lo cual se pretende que la Ciapacov y organismos operadores de agua eviten las arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos que en la actualidad se realizan por dichos organismos operadores”.

De la misma manera, las organizaciones de la Sociedad Civil solicitaron a las instancias reguladoras del agua en el Estado “se sumen y coadyuven a estas propuestas de reformas a la Ley”, pues indicaron que “no estamos pidiendo dejar de pagar el agua, solamente que sea al precio justo y equitativo, basado en los derechos humanos”.

Por último, estas organizaciones Red Siglo XXI, A.C. y otras que se sumaron a esta petición de reforma a la Ley de Aguas del Estado de Colima solicitaron a los integrantes del Comité de Tarifas de la Ciapacov y otros organismos operadores de agua “que tomen en cuenta esta propuesta de la regulación de cuotas y establecer tarifas de agua para organizaciones civiles, esto es, tarifas especiales o preferenciales. No estamos pidiendo dejar de pagar el agua, solamente que sea el precio justo y equitativo, basado en los derechos humanos”.

Al dar respuesta a dicha petición, el legislador de MC, Jesús Dueñas, señaló que desde el 15 de diciembre del 2022, presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Aguas del Estado de Colima, sin embargo “esta se encuentra en la congeladora legisladora”.

Exigió que la mayoría morenista en el Congreso Local y sus aliados dictaminen ya sobre la misma y se comprometió a seguir impulsando estas reformas en beneficio de las organizaciones de la sociedad civil, grupos vulnerables personas con discapacidad y adultos mayores.

Es de mencionar que a esta reunión asistieron integrantes de la Red Siglo XXI, A.C., así como Armando Herrera, Abraham Méndez Palomares, Judit Banda, Roberto Godínez, y una veintena de ciudadanos más.