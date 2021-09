Definen partidos a sus coordinadores legislativos

*Viridiana Valencia, Morena; Javier Pinto, Nueva Alianza; Héctor Magaña, PRI; Crispín Guerra, PAN; Roberto Chapula, PVEM.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- A menos de 13 días para que se instale la Sexagésima Legislatura Local, lo cual ocurrirá el próximo 1 de octubre, los partidos políticos que tendrán representación ante dicha representación popular ya eligieron o están por elegir a sus respectivos Coordinadores Parlamentarios y con ello integrar lo que será la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Legislativos.

En este sentido, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) hasta el momento ha sido el único partido político que oficialmente ya designó a su próximo líder cameral, siendo Viridiana Valencia Vargas.

En forma extraoficial, y a falta de que sea ratificado en los partidos políticos, se informó que en el caso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) será designado el ex diputado local Héctor Magaña Lara.

En tanto en el Partido Acción Nacional (PAN) nombrará al ex diputado local Crispín Guerra Cárdenas; el Partido Nueva Alianza (Panal-Colima) designará al ex diputado federal Francisco Javier Pinto Torres; en tanto que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), irá con el ex diputado local y actual regidor Roberto Chapula de la Mora.

Tanto que los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), del Trabajo (PT) y Encuentro Solidario (PES) tendrán un solo diputado y se encuentra en duda se participación en la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios del Congreso del Estado.

Esto es, con excepción de Morena, la mayoría de partidos políticos se decantaron por la experiencia y conocimiento de la materia Legislativa al momento de tomar decisiones respecto a sus representantes y coordinadores parlamentarios.

En el caso del PAN se dio a conocer que será decisión del Comité Directivo Estatal quien lo determine finalmente, pues también se está manejando la posibilidad de designar al ex perredista Francisco Rodríguez García, aunque Crispín Guerra se encuentra en el ánimo de la actual dirigencia, pues este ha ocupado diversos cargos de dirigencia y de elección popular en dicho instituto político.