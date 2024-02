De nuevo, suspenden los toros en la Plaza México

CN COLIMANOTICIAS

México.- Una vez más la Plaza México se quedará sin actividades taurinas, solo a unos días después de haberse reanudado tras casi dos años.

Una jueza federal en materia administrativa ordenó la suspensión inmediata por la interposición de un amparo de la organización civil #TodasYTodosPorAmorALosToros.

A través de redes sociales, Jorge Gaviño, diputado local, informó sobre la decisión de las autoridades:

“El día de hoy la Juez Quinta de Distrito en Materia Administrativa concedió la suspensión provisional de las corridas de toros en la CDMX por el amparo que presentamos. Vamos por la abolición definitiva, pero por lo pronto quedan suspendidas las corridas en la ciudad”.

El pasado 28 de enero, en la reapertura de la ‘Monumental’ se dieron cita varios grupos para protestar en contra de la fiesta brava.

Respecto a la decisión tomada, Espectáculos Taurinos ya prepara una respuesta ante la suspensión provisional.

Cabe recordar que ya había algunas funciones programadas para los siguientes días.

4 de febrero – Domingo 16:30 hrs

Sebastián Castella

Leo Valadez

Isaac Fonseca

5 de febrero – Lunes 16:30 hrs (CORRIDA DE ANIVERSARIO)

Pablo Hermoso de Mendoza, el adiós de una leyenda

‘Calita’

Arturo Gilio

6 de febrero – Viernes 20:00 hrs

Hilda Tenorio

Paola San Román

Rocío Moreli

18 de febrero – Domingo 16:30 hrs

Alejandro Talavante ‘El Payo’

Héctor Guitiérrez

25 de febrero – Domingo 16:30 hrs

José Mauricio

Emilio de Justo

Diego San Román

10 de marzo – Domingo 16:30 hrs

‘El Zapata’

Antonio Ferrera

Francisco Martínez

17 de marzo – Domingo 16:30 hrs

Andy Cartagena

Emiliano Gamero

Fauro Aloi

24 de marzo – Domingo 16:30 hrs

Gran Novillada

Emiliano Osornio

Luis Ángel Garza

Andrés García

Hace unos días, Antonio Berlanga, director de AnimaNaturalis en México, aseguró que la decisión de la Suprema Corte no es definitiva.

“El juicio sigue, y el juez Jonathan Bass puede dictarse sentencia y en esa sentencia puede prohibir de manera definitiva las corridas de toros”.

“Los ministros de la corte (que revocaron la suspensión) no estudiaron si las corridas de toros son tortura o no, si las corridas de toros deben de ser protegidas por el derecho a la cultura o no. Es decir, no entró la corte al estudio de fondo, fue una es una resolución muy técnica. Por ende, esto no impide que sigan los procesos legales y que puedan suspenderse las corridas en la Ciudad de México”, agregó.

Con información de ESTO