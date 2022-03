De febrero a agosto se presenta la ‘enjambrazón’ en zona urbana

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- La llamada enjambrazón de abejas en las zonas urbanas es una migración debido a la temporada que empieza y continúa según la afluencia de enjambres silvestres, que son los que más migran “regularmente desde febrero hasta agosto se da”.

Lo anterior fue informado por Roberto Chávez Rincón, dirigente del Comité del Sistema Producto Apícola, mismo que admitió que está siendo intensa, pero hasta ahora es normal.



Chávez Rincón explicó que la situación comenzó a señalarse en Tecomán donde han ido a la alza los reportes de enjambres en la zona urbana, sin embargo, el líder apicultor señaló que esto se viene dando en todo el estado, actualmente con más incidencia en el municipio de Manzanillo, “en ese municipio está fuerte pero acabamos de ir y les dimos una plática a elementos de PC y Bomberos y ellos nos hacen favor de recuperarlos”.



Aclaró que los enjambres son regularmente silvestres puesto que los apicultores hacen su parte para que no se escapen las abejas, «desde cambiar reinas y varias actividades para que no enjambren pero eso se dio desde que tuvimos la presencia de la abeja africana, tenemos reportes fuertes del campo y de otros lugares, aunque es cierto que deben poner mucha atención en la zona urbana por proteger a la ciudadanía”.



Reconoció que en municipios como Tecomán, el cuerpo de protección civil apoya a remover los enjambres y reubicarlos, “nosotros las atrapamos para que no las maten, porque día con día nos las estamos acabando con la aplicación indiscriminada de pesticidas así que mantenemos esa campaña permanente”.



Sumado a ello, celebró que la población en general ha tomado mucha conciencia sobre lo importantes que son las abejas y en lugar de intentar matarlas como hacían antes, con jabón, hacen el llamado a las autoridades para que las reubiquen, “ha sido gracias a los medios y la información que ya llega hasta la gente que hay mucha más conciencia”, concluyó.