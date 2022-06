David Hernández Viera comprometido a resolver los problemas del magisterio con Ipecol

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El candidato de la Planilla Morada para la Secretaría General de la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Mtro. David Hernández Viera, ofrece resolver la problemática que actualmente enfrenta el magisterio colimense ante el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima.



Durante sus visitas a Preescolares, Primarias, Secundarias, Telesecundarias, Isenco y con Jubilados y Pensionados, dijo que conoce las dificultades que ha enfrentado el gremio magisterial ante el Ipecol en los últimos años, por lo que actualmente el gremio magisterial presenta una situación complicada, ante la política de austeridad de la parte patronal y la negación de ceder en derechos del gremio por parte del patrón.

Por ello, asume el compromiso de solucionar las deficiencias que presenta el Ipecol en relación a los servicios médicos, de laboratorio, consultas, radiografías, medicinas y enfermedades especiales.

Apoyado por un experimentado equipo jurídico, Hernández Viera actuará con contundencia dentro del marco de la ley para solucionar esta situación.

Una de las meta es recuperar la representación sindical como se tenía antes dentro del Ipecol. Habrá atención permanente al gremio las 24 horas y los 365 días año para resolver problemas de salud. Habrá guardias nocturnas y fines de semana para resolver cualquier imprevisto en la materia.



Dentro de las propuestas de la Planilla Morada “Unión y Fuerza”, destaca la creación de dos consultorios de medicina general para consultas matutinas y vespertinas en sus instalaciones en la casa blanca del parque Hidalgo, además Hernández Viera instalará un consultorio de medicina general exclusivo para jubilados en «La casa del jubilado» y se adquirirá una ambulancia para servicio de los agremiados.

Durante su gestión visitará todos los planteles y escuelas de todos los niveles para resolver las problemáticas que presenten, tendrá comunicación efectiva, directa, de frente y siempre les hablará con la verdad.

“Si la solicitud de algún compañero es viable la atenderemos, si no, haremos lo posible por apoyarlo, pero si no se puede, se lo diremos, no los traeremos vuelta y vuelta sin darles solución y mucho menos nos esconderemos”.

Hernández Viera afirmó que a lo largo de su experiencia sindical sabe qué se debe y qué no se debe hacer, por lo que siempre actuará para defender los derechos y recobrar las conquistas sindicales que se han perdido.