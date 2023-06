Dani Alves, habla desde la cárcel

CN COLIMANOTICIAS

México.- Dani Alves dio sus primeras palabras desde la cárcel, en donde dio su versión sobre lo que sucedió la noche del pasado 30 de diciembre en el bar Sutton de Barcelona, España.

Alves es señalado de haber violado a una joven de 23 años esa noche y desde enero del 2023 se encuentra en la cárcel, a la espera de su situación legal.

El brasileño habló por primera vez desde la cárcel con la periodista Mayka Navarro del programa de Ana Rosa, en donde contó su versión sobre cómo se dieron los hechos, además de que mencionó que él ya ha dado el perdón a la denunciante, pese a todas las acusaciones que existen contra Dani Alves.

«No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. Pero yo la perdono. Yo apelo a su conciencia. No ha habido ni una sola noche que yo no haya dormido tranquilo. Ni una sola noche. Tengo la conciencia tranquila. Nunca he hecho daño voluntariamente a nadie. Y a ella aquella noche tampoco», mencionó Alves en el inicio de una entrevista en donde quiso contar su verdad.

El futbolista señaló que «Me he decidido a dar esta entrevista, mi primera entrevista, para tener la oportunidad de que la gente sepa lo que pienso. Quiero que conozcan la historia a partir de lo que yo viví aquella madrugada y en aquel baño. Hasta ahora se ha explicado un relato ‘asustadizo’ de miedo y de terror, que nada tiene que ver con lo que pasó ni con lo que hice».

El exjugador de los Pumas dio su relato sobre los hechos ocurridos aquél 30 de diciembre, en donde mencionó que la joven pudo haber sido mal aconsejada por alguien externo.

«Yo entré detrás de ella. Ni cerré la puerta con pestillo. La puerta estuvo abierta en todo momento, podría haberme ido porque yo permanecí sentado prácticamente todo el rato sobre la tapa del water», comentó Alves.

El brasileño añadió que «Se me ocurre que hay alguien que le aconsejó mal…Que se sintió mal después de hacerlo, que dio un paso adelante y que no ha sabido salir del lío en el que se ha metido y en el que me ha metido».

Finalmente, lanzó un mensaje muy emotivo en donde sólo pidió perdón a una persona, su expareja Joana Sanz.

«A la única persona a la que tengo que pedir perdón es a mi mujer, Joana Sanz», sentenció Dani Alves.

Con información de Récord