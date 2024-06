Cuauhtémoc Cárdenas en Colima

Sociedad de la información

Por: Alfonso Polanco Terríquez

Este viernes 28 de junio del presente año, estará nuevamente en la entidad, el Ingeniero Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Solórzano, la última vez que estuviera en la entidad fue en una visita considerada por la mayoría de la población como relámpago, manejada por algunos comunicadores como de apoyo a la alcaldesa de Colima quien aspiraba en esos días a la reelección.

En esta ocasión estará por tres motivos según lo que se ha estado manejando en las redes sociales; la presentación del libro: Ante la situación nacional: Reflexiones y propuestas 2024-2030, un homenaje que ofrece el Gobierno del Estado de Colima y finalmente una cena-brindis con luchadores sociales de esa época, sobre esta última actividad ¿estarán todos los que debieran estar? o será de memoria selectiva. El tiempo lo dirá.

Tres hechos son fundamentales para la apertura democrática que tuvimos durante varios años, iniciada, guste o no, a inicios del milenio y prácticamente fulminada después de las elecciones pasadas. El ingeniero Cárdenas Solórzano como persona experta en democracia sabe perfectamente de lo que hablamos, más allá de ese apapacho que dará más de uno que ni simpatizan con su proyecto, que incluso siempre han estado en contra de él, pero estarán ahí, aplaudiendo, compartiendo el pan y el vino.

Desde antes del año 68 del siglo pasado, organizaciones, agrupaciones y los jóvenes de este país luchaban por una apertura democrática y al mismo tiempo por una libertad de expresión, demasiada sangre ajena derramó el Estado, sangre de quienes apoyaban ideales distintos a los de la clase gobernante, incluso se les llegó a catalogar como comunistas. Indudablemente en 1968 el sistema autoritario con la matanza de Tlatelolco del dos de octubre de ese año, era la muestra de que el sistema político estaba terminado.

Pese a lo ocurrido en 1968, se impulsó un sistema autoritario, el costo no importaba, el derramamiento de sangre tampoco, las órdenes eran cumplidas y ejecutadas por la mayoría de las corporaciones policiacas del Estado y el Ejército mexicano, más los jóvenes no dejaron de luchar. En ese marco Cuauhtémoc Cárdenas, -hijo del famoso Lázaro, quien fincó el capitalismo en México y dio la estructura al PRI-, comienza un rompimiento con el sistema, hay quienes aseguran que él triunfó en las elecciones para presidente del país de 1988, el hijo del Tata, no supo defender ese triunfo. O no quiso.

Irónicamente esos personajes que se confabularon en 1988 para quitar de en medio al Ingeniero Cárdenas Solórzano están ahora en Morena y más de uno a nivel local estará ahí felicitándolo. Años después el propio sistema desenmascaró al Ingeniero Cárdenas Solórzano revelando que pactó en lo oscuro con el entonces Presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Cuauhtémoc Lázaro tuvo que reconocer lo que nunca había confesado a la sociedad, que había pactado con el sistema, que nunca se supo la verdad, solamente lo narrado por Cárdenas Solórzano que se había reunido para poner fin a la matanza de miles de miembros del PRD a nivel nacional.

Lo cierto es que ese triunfo que no supo defender el hoy homenajeado, sirvió de base y obligó al sistema a la apertura democrática que se daría en los años posteriores, incluso la alternancia de gobierno del año 2000 y 2018. Sí el trabajo de miles de personas a nivel nacional lideradas por el ingeniero Cuauhtémoc Lázaro fue el marco para la apertura democrática que se comenzó a vivir en el país después de 1988 hasta el dos de junio de 2024, misma que el ingeniero en vez de buscar que esa apertura no se cierre lo único que ha hecho es criticarla y luego retractarse.

Sí este es el personaje vitoreado en nuestra entidad este viernes, que va reunirse con mucho de los personajes que lo han criticado, que le han dado la espalda, pero sobre todo que con bases Cuauhtémoc Lázaro ha cuestionado, nos suena una burla tanto de unos como de otros, te reconozco, comparto, público, pero no te escucho y no hago nada por fortalecer la democracia en el país, sino hacemos todo lo contrario, por el otro, vengo a proponer, dejó este legado pero hasta ahí, .

Para reflexionar. Durante varias décadas en el país, el Estado mexicano, apoyado por las corporaciones policiacas y el Ejército mexicano se dedicó a matar a miles de jóvenes que solo buscaban la libertad de expresión, ser escuchados, lamentablemente desde hace quince años ya no es ni el Estado mexicano, ni lo citados sino el crimen organizado.es que asesinan a nuestra niñez adolescentes y jóvenes y gran parte de la población s y el estado bien gracias y Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Qué dice?

Mañana Cuauhtémoc Cárdenas un impulsor de la democracia en el país, convivirá con más de uno de la ultra derecha, de la derecha que desean seguir viviendo del presupuesto; también lo hará con más de un corrupto, desleal y traidor, será irónico ver en las redes sociales las fotografías de verlos reunidos, tomándose selfis, fotografías, serán contados con los dedos de las manos aquellos que irán y que realmente asistirán a escuchar la propuesta de Cárdenas Solórzano nos comenta un hombre de izquierda no de ahora si desde hace setenta años.

Para despedirme. Estamos convencidos que el ingeniero pudiera hacer más por México y por la situación que vivimos, pero cuando está siendo impulsado por los propios que están destrozando la democracia en México nos preguntamos: ¿Tendrá casos de aplaudir, lo que no ha sabido defender? Lo que aportó a la sociedad. Nos vemos en otra entrega.

