‘Cuando miro a los ojos de un animal, veo un alma’

TONALTEPETL

Por: Gustavo L. Solórzano

El valor de las tradiciones radica en la fiesta que comparte el pueblo, sin menoscabo de la vida, así sea una especie distinta a la humana. El maltrato a los animales es el preámbulo de la violencia en casa, o al interior de la sociedad.

Lamentable que, a estas alturas de la vida, con las circunstancias que vivimos como ciudadanos de este presente, podamos hablar de tradiciones que impliquen matar a un ser vivo. Mayormente en la forma despiadada, cruel e insensible y a todas luces absurda y ventajosa, que se hace. Hago un llamado respetuoso, atento a la sociedad en general y de manera especial a nuestras autoridades, para que contribuyamos a la ansiada paz que tanto necesitamos, dejando de promover y publicitar acciones que incitan a la violencia.

“Todo aquel que es cruel con los animales, no puede ser un hombre bueno.”

Nuestra sociedad necesita despertar al amor consciente y trabajar de manera ardua en promover los valores que dan sustento a nuestra familia. Es necesario que la congruencia impere desde el interior de nuestras instituciones y quienes las representan. Cerrar las paginas de una tristemente célebre historia, en donde el pan y el circo representaban la forma engañosa de mantener distraído al pueblo. Me considero respetuoso promotor de las tradiciones del mundo, sin embargo, no concibo que en ellas vaya inmersa la violencia. Es urgente superar esa parte vergonzosa de nuestra historia.

Sonora, Guerrero, Coahuila, Quintana Roo y Sinaloa, por señalar algunos lugares, se han sumado dando un sí, por la educación y la cultura en pro de la vida. Importante pues, que Colima pueda ser un estado que se sume a esta gran cruzada. Por si fuera poco, las bebidas etílicas despiertan emociones que motivan diferencias de criterio, mismas que suelen terminar en golpes o de manera fatal. Por ello, fechas como la del viernes 10 de junio del .2022, pasan a formar parte de la nueva historia que construye la sociedad moderna en pro de la paz. Pues un juez federal dictaminó la suspensión indefinida de las corridas de toros en la Plaza México, la más grande del mundo.

“Respetar a los animales es una obligación, amarlos es un privilegio.”

Y dice don Nacho, villalvarense distinguido, “Mira Güero, que valor cultural puede tener una tradición que lleva la muerte consigo”. “Y es que, hablando en plata pura, ¿a quien le gustaría estar en el lugar del toro?”, comenta Don Juanito, un colimense que ha visto bailar los monos desde hace varias décadas. Muchos son los testimonios que dan fe de humanismo y compasión, ante la indefensión de un animal cuyo único pecado fue haber nacido con cuatro patas.

“Todos y cada uno de los animales en la tierra tienen tanto derecho a estar aquí como tú y yo.”

ABUELITAS:

Desde anteriores administraciones, la ciapacov perdió el rumbo con los cobros del agua. No les importó que las casas estuvieran habitadas o no, y menos que el agua no se usara. Hace días me enteré que el diputado Héctor Magaña, bien por él que respalda a sus representados, viene promoviendo una demanda para revertir o hacer que la ley se cumpla en el sentido de que las casas deshabitadas y los lotes baldío que no gastan agua, justamente no la paguen. Seguramente la administración que preside a ese organismo, dará respuesta satisfactoria a las primeras cien demandas que han sido ya presentadas. Que sea para el bien de los usuarios. Es cuánto.