¿CÚAL OPOSICIÓN?

AMANECER POLÍTICO

Por: Felipe Díaz Cortez

Por más que le busco la punta a la hebra, no se la encuentro.

Hasta hoy los opositores han tratado de darle un traspiés al elefante y no lo tumban, lento, pero va caminando, gracias al esfuerzo y la voluntad de un pueblo candado de tanta pinche tranza con líder de talla mundial, Andrés Manuel López Obrador que se deja de informar a su gente a través de las ya famosas mañaneras. Todos los días da cuenta de los avances de la transformación nacional y de las porquerías que le dejaron sus antecesores.

No veo una propuesta sería de los adversarios ni mono que los pueda representar con algo de posibilidades de llevarse el triunfo. A lo único que le apuestan es a la división de Morena, pero se están topando con roca, ya que el proceso de selección de la o él candidato de ese partido saldrás fortalecido del proceso que pinta para hacer historia.

Según me he podido dar cuenta, quienes están buscando la candidatura, son un equipo que se unirá a quien resulte ganador o ganadora. Dicho sea de paso, cualquiera puede ser el o la coordinadora de la transformación nacional.

Y como les decía, los opositores a lo único que le apuestan es a que Morena se divida, porque no tienen un verdadero líder ni programa de gobierno que los respalde.

En todos los tiempos pasados, jamás había visto una oposición tan desarticulada, tan perdida y sin un rumbo definido, la prueba la vimos en la elección del Estado de México, que perdiendo cantaron la victoria. En esa elección también se vio que la Alianza Perversa está colgada de alfileres, endeble y tambaleante.

En el caso de Coahuila se perdió por desatinos en la selección del candidato, pero dudo que vuelva a ocurrir, menos en la presidencial que, dicho sea de paso, considero que las condiciones para que una mujer sea presidente de México están a pedir de boca. Ya es tiempo que nuestro país para el dedo en este sentido, en otros países las mujeres han demostrado que pueden gobernar con resultados mejores que los hombres.

Si alguien tiene duda del triunfo de Morena en el 2024, no soy yo, tan sólo por ver que enfrente no tendrá a nadie con el peso específico suficiente para hacerle mella, los líderes de hoy del PRIPANPRD están más perdidos que el niño de la canción. Y aparte de ellos ¿quién podría ser, ¿Brozo, Loret de Mola, Lily Téllez? No veo más, pensar el Santiago Creel es perder a lo wey, lo mismo que Canallín.

Les voy a comentar algo que a lo mejor no fue así, pero he estado pensando en ello y cada día me convenzo más de que nuestro presidente los trajo tan distraídos con las mañaneras y con otras cosas, que no les permitió formar cuadros ni elaborar un verdadero plan de trabajo que ofreciera mejores cosas que las que estamos viendo con este gobierno que pinta para ser el mejor en toda la historia de México. Los opositores se la pasaron atacando al presidente con mentiras y engaños, que para nada sirvieron. Pobres dan pena ajena.

En días pasados vi un spot donde Chenta Fox dice que a él se deben las presiones a los adultos mayores, pensemos que sí, pero en su tiempo eran migajas las que se daban a los viejitos, hoy no y a partir del próximo año será 6 mil pesos mensuales. Por cierto, vi a Chente muy avejentado, ¿qué le habrá pasado, será por la falta de pensión o porque le entra duro a la yerba?

Y SIGUE LA MATA DANDO

Hace días nos dimos cuenta de que, la gobernadora Indira Vizcaíno le dio para atrás al proyecto del Libramiento Colima porque descubrió varias tranzas al estilo priista que dejaban comprometidas las participaciones federales.

Pues que creen, que sigue la mata dando, ahora con la planta de tratamiento de aguas residuales, que se ubica allá por el libramiento Los Limones e igual que el Libramiento Colima, se busca la nulidad del contrato con una empresa privada de origen colombiano, mismo que presenta daños para el patrimonio de las y los colimenses.

Segú nos informa la gobernadora, el año pasado se le pagó a esta empresa una cuarta parte de los ingresos de CIAPACOV, cuyas condiciones contractuales son abusivas y llenas de irregularidades, por tanto, la gobernadora confía en que los tribunales le darán la razón. Así las cosas, vemos que por donde le rasquen sale pus.

Los gobiernos anteriores siempre buscaron hacer negocios bajo el amparo de la privatización de los servicios públicos, que según ellos, sería positivo para la sociedad, pero ahora vemos que sí era positivo pero para sus bolsillos.

Bien por la gobernadora que está echando abajo todos estos contratos que en nada benefician a las y los colimenses. E igual que en el Gobierno de México, en Colima le tiran a la gobernadora porque ven que está haciendo bien las cosas. A sus adversarios no les conviene que a ella le vaya bien porque se alejan sus posibilidades de regresar al poder, eso me queda bastante claro.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.