Cuadras que no cumplan reglamentos, no podrán participar en cabalgatas de VdeÁ

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Villa de Álvarez, Col.- De acuerdo al presidente del Comité de los Festejos Charrotaurinos de Villa de Álvarez, César Gaitán Colin, las cuadras de a caballo que no cumplan con el reglamento no podrán participar.

Lo anterior, dijo, para evitar conflicto entre contingentes durante las cabalgatas que se realizan en los máximos festejos villalvarenses.

“El que no cumpla las convocatorias, el que no cumpla los reglamentos, se le pedirá que ya no participe, porque al final de cuentas por unos perdemos todos, y si nosotros le estamos apostando a hacer las cosas bien, queremos que quienes participen se sumen y lo hagamos bien”.

Explicó que la convocatoria es muy clara y se regula para tener una participación de no más de 15 contingentes en las cabalgatas de sábados y domingos.

Gaitán Colin dijo que el reglamento tiene funcionando entre 6 y 7 años, se ha aplicado en algunas administración.

“Ahora lo volvemos a retomar, pero en las mesas de seguridad, tanto con Protección Civil y las direcciones de seguridad pública municipales, las cuadras, arrendadores y las mismas asociaciones del municipio, se pondrá sobre la mesa, donde se amplíen puntos o se quiten, pero buscando salvaguardar, tanto de la gente que nos sale a ver como de quienes participan al interior de las cabalgatas”.