Corren peligro miles de trabajadores por adeudo de 210 mdp al Ipecol por parte de gobierno del estado: Héctor Magaña

*El Gobierno del Estado adeuda 210 millones de pesos a las cuentas de IPECOL producto de las retenciones que se le han realizado a los trabajadores. *”No son iguales, pero resultaron peores”, dice.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El diputado y coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado, Héctor Magaña Lara, denunció que los recursos económicos de “miles de trabajadores de nuestro estado se encuentran en riesgo”, ello “ante el evidente desaseo en el manejo de los recursos públicos con el que actúa esta administración estatal a sus escasos 12 meses”.

El legislador priista dijo que el Gobierno del Estado “ha vulnerando los derechos laborales, violentando las disposiciones legales y convirtiéndose en lo que juraron y perjuraron combatir pero que hoy demuestran en los hechos no solo ser iguales sino posiblemente hasta peores”.

Dijo que “es preocupante que en la pasada sesión ordinaria que realizo el Consejo de Instituto de Pensiones del Estado de Colima (IPECOL) se acredito que este Gobierno Estatal que encabeza Indira Vizcaíno, el mismísimo gobierno que se dice ser supuestamente honesto y dizque del pueblo, le adeuda nada más y nada menos que 210 millones de pesos a las cuentas de IPECOL producto de las retenciones que se le han realizado a los trabajadores de noviembre del 2021 a septiembre de 2022”.

Magaña Lara dijo que “esta afrenta y clara violación al artículo 233 BIS del Código Penal de nuestro estado, pone en entredicho el manejo que se está haciendo de los recursos públicos por parte de esta administración estatal, pues mientras por un lado no hay límites para gastar en laptops y para los viajes constantes que realiza la Gobernadora a la Ciudad de México, para otros aplica la frase de “no hay” como es este caso de los dineros que se les deduce en su nómina a los trabajadores y que en teoría deberían ir a parar a las cuentas de IPECOL, pero sorpresa, como por arte de magia este dinero nunca llego y desapareció”.

Se preguntó: ¿Dónde están esos 210 millones de pesos que ya le fueron descontados a los trabajadores? ¿Acaso es que este gobierno “honesto” estará jineteando el dinero de los trabajadores igual que lo hacían otras administraciones? O ¿es que lo están usando como su caja chica? o peor aún ¿será que estén en el bolsillo de algún coli-funcionario público?

Exigió que la Gobernadora junto con su secretaria de finanzas pudieran dar respuesta esas interrogantes, “porque el hecho de que al día de hoy los 210 millones de pesos no estén depositados en las cuentas del IPECOL no solo pone en riesgo el sistema pensionario de nuestro estado lo que provocaría una crisis económica y social a gran escala, sino que además esta trasgresión a los derechos de los trabajadores es una clara violación a los ordenamientos jurídicos de nuestro estado que son motivo de hasta 15 años de cárcel”.

El priista dijo que “los trabajadores no merecen tener este trato de desprecio por parte de la Gobernadora, ni tampoco son los que tengan que pagar los platos rotos por la ineptitud que cometen algunos funcionarios en el ejercicio de sus funciones pues no debemos olvidar que la Burocracia viene no hace mucho de sufrir otra trasgresión a sus derechos como lo fue el impago de sus salarios en el ocaso de la anterior administración estatal y que origino una fuerte crisis económica y social que Colima no merece y ni tiene porque volver a sufrir ante la falta de sensibilidad e irresponsabilidad de sus gobernantes”, concluyó.