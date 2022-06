Coral Femenina rinde homenaje a Davide Nicolini, con emotivo concierto

*Música y poesía evocaron el espíritu de un artista generoso y de genuino talento que dio a Colima impulso artístico y vital.

Colima.- La agrupación Coral Femenina de la Universidad de Colima el concierto “Cantos para un amigo”, bajo la dirección de Agustina Murguía Nieves, para homenajear al violinista y catedrático universitario Davide Nicolini Pimazzoni (fallecido hace unas semanas) en el Foro Universitario “Pablo Silva García”.

Durante la presentación, Agustina Murguía confesó que “a pesar de las emociones encontradas, este concierto fue hecho con el corazón, para agradecerle su compañerismo, amistad y complicidad”. Recordó que Nicoloni fue un impulsor del trabajo de la maestra y su coro y que, gracias al espíritu que lo caracterizaba, la agrupación grabó su primer disco.

El programa de la noche se integró por diferentes géneros y estilos; en un primer momento se disfrutaron obras de música sacra como “Kyrie”, de Leo Delibes; “Tantum Ergo”, de Giuseppe Tartini y “The lord bless you and keep you”, de John Rutter, las cuales conmovieron al público de principio a fin.

Para terminar el segundo bloque, la actriz Carmen Solorio dio voz al poema “Viento”, acompañada por el maestro Jaime Ignacio Corona Quintero al piano, quien compuso el arreglo musical de dicha obra. El poema, dijo la actriz, “es muy significativo ante la ausencia de una persona importante”.

La también dramaturga recitó el poema “Mujer”, de Griselda Álvarez, que luego fue cantado por Mónica Becerra Alonso, estudiante de la Licenciatura en Música de la UdeC, con la musicalización de la soprano Mariana Corona.

Obras de carácter festivo también se interpretaron en el homenaje a Davide Nicolini, como “Falakamboba”, “Kuimba” y “Lo bailas sin querer” y fueron ovacionadas “Camino Real de Colima”, con arreglo musical de Jaime Quintero y “El Cascabel”, de Lorenzo Barcelata, con arreglo de Jorge Cózatl.

Por último Carmen Solorio, en entrevista, expresó: “Davide Nicolini siempre procuró la unión entre los artistas y compañeros universitarios; me parece que hacer este tipo de homenaje a su persona es un gran reconocimiento a su labor”.