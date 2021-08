Convoca Incode a participar en la etapa estatal de los Juegos Nacionales Populares

*Se realizarán los días 11 y 12 de septiembre.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en coordinación con el Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense del Deporte (Incode), convocan a participar en el Evento Multideportivo Juegos Nacionales Populares 2021, en su etapa estatal a celebrarse los días 11 y 12 de septiembre, informó Ciria Salazar, directora de la institución.

La titular del Incode comentó que las inscripciones a la etapa estatal se realizarán en las propias oficinas de la dependencia, de 1 al 6 de septiembre 2021, de 9:00 a 14:00 horas, presentando la documentación en Camino Real S/N, Colonia Las Víboras, con previa cita al teléfono 3121160747 o enviándola al correo electrónico: [email protected].

Los documentos requeridos para el proceso de inscripción deberán de entregarse en formato digital, CURP, identificación vigente en formato (PDF) y una fotografía en formato (JPG) y archivos en (USB).

Asimismo, la reunión general y junta previa de la etapa estatal se llevará a cabo el jueves 9 de septiembre, a las 18:00 horas, en la sala de juntas del Incode y/o de manera virtual vía Zoom.

Las disciplinas deportivas en las que se podrá participar son: Artes Marciales Populares, Boxeo Popular y Fútbol Popular (6×6). La categoría de Bandera Blanca en Futbol Popular (6×6), será un torneo de invitación a 12 equipos por cada rama, dicha invitación la realizarán de manera conjunta la Coordinación Técnica Nacional y la Conade.

Para que se pueda llevar a cabo el selectivo correspondiente de la disciplina de Futbol Popular (6×6), será requisito indispensable la participación de al menos tres equipos en la etapa estatal. En caso contrario la participación se considerará desierta.

La información técnica previo al inicio de las etapas clasificatorias y la etapa nacional, se encuentran publicados en la página de la Conade en el siguiente link: https://www.gob.mx/conade/acciones-y-programas/documentos-basicos-juegos nacionalespopulares-2021.

Los requisitos de las y los deportistas: es estar incluido en la cédula de inscripción oficial, en el formato emitido por el Incode, detallando deporte, categoría, rama y pruebas, con fotografía del participante, llenando todos los datos tanto en el anverso como en el reverso, identificación oficial vigente, CURP, permiso de padres (Formato 07), carta responsiva (Formato 08).

Todos los deportistas deberán de presentar estos documentos, de lo contrario no podrán participar en el evento. La cédula de inscripción y los formatos 07 y 08, podrá ser descargados de la página www.incode.col.gob.mx.

Requisitos del cuerpo técnico: estar incluido en la cédula de inscripción correspondiente, con fotografía reciente y legible, identificación oficial vigente con fotografía, (INE, pasaporte).

Por último, como Medida de Protección para todos los participantes, se establecerán Medidas Sanitarias para contener la propagación y contagios causados por el SARS-COV-2, por lo que todos los participantes deberán someterse a Controles de Salud, que establezca el Instituto Colimense del Deporte.

Todos los participantes (deportistas, entrenadores, auxiliares, personal de staff, árbitros y jueces), deberán de presentar el día de la competencia una prueba negativa, en donde manifieste que no es portador del virus SARS-COV-2, realizada 1 día antes de su competencia, el costo deberá de ser cubierto por cada uno de los participantes. Quien no presente esta prueba no podrá participar.