CONTINUIDAD DE GOBIERNO PARA VILLA DE ÁLVAREZ

Por: Manuel Olvera Sánchez

Indudablemente que el mandato Constitucional relacionado con la paridad de género ha venido a revolucionar de manera importante las condiciones políticas, lo anterior al obligar a que los partidos políticos postulen a mujeres y hombres en puestos de representación política.

Con lo anterior se busca equilibrio en la toma de decisiones en las diferentes tareas realizadas en la vida como lo son la económica, la social y la política; vale recordar que si bien es cierto a partir del año 1955 se logró el voto femenino esto obedece a luchas sociales que por años ha enarbolado mujeres honorables e integras a través de las cuales han logrado derechos que antes eran simples aspiraciones.

Precisamente en el año 2019 fue llevada a cabo una reforma Constitucional mediante la cual se logra la paridad en todo, es decir, la mujer deberá ser tomada en cuenta en la vida política de nuestro país y lo más importante es que evidencia una nación comprometida con la calidad democrática que otras naciones han llevado a cabo con resultados favorables en la noble tarea que es la política.

Lo anterior indudablemente permitirá revelar que la mujer cuenta con las capacidades y condiciones necesarias para desempeñar tareas en los tres ámbitos de gobierno, así como en instituciones autónomas y que en los municipios con población indígena no pasen desapercibidos por esa sola condición, es decir, que las condiciones sean las mismas para las mujeres que para los hombres haciendo a un lado estereotipos y posturas machistas que por muchos años fueron parte de la cultura mexicana.

Las mujeres han logrado acreditar que no solo pueden desarrollar tareas domésticas, sino que actividades que eran exclusivas de los hombres ellas han logrado mejores resultados, y en el tema de la política no podría ser la excepción, basta recordar a la primer Gobernadora que tuvo México en la persona de Griselda Álvarez Ponce de León, quien desempeñó de manera valiosa su encargo en nuestro estado, periodo de gobierno que llevó a cabo acciones de gobierno que incluso hoy en día los colimenses tenemos presente.

Vale recordar que a la mujer durante mucho tiempo se le considero como una persona débil, sin embargo, hemos sido testigos como han logrado destacar en tareas que en su momento fueron exclusivas para los hombres, hoy en día por señalar solo algunas: en el ámbito político, en infinidad de deportes, en el campo laboral e incluso en algo tan complejo como es el toreo; lo anterior es un fiel testimonio del estigma en el cual se les encuadró durante mucho tiempo al grado de llamarlas como el sexo débil, sin embargo el estado emocional juega un papel fundamental al momento de desarrollar sus actividades.

En el caso particular de Villa de Álvarez hemos contado con una gobernante como lo es la Maestra Esther Gutiérrez a la cual se requiere darle continuidad a su proyecto de gobierno, una gobernante que ha demostrado contar con amplias capacidades para llevar a buen puerto la administración municipal; los villalvarenses debemos no elegir a un gobernante improvisado, tampoco decantarnos por un gobernante de ocurrencias, no elegir a un gobernante que su calidad moral es prácticamente nula ya que sus expedientes ante la justicia así lo revelan.

La Coalición Fuerza y Corazón por Colima ha tenido a bien postular a la maestra Esther Gutiérrez Andrade con la finalidad de buscar su reelección, el común denominador del gobierno municipal desarrollado por la maestra Tey ha sido de grandes logros en materia social, un gran compromiso con las tareas enfocadas a mejorar las condiciones de vida para con la población que cuenta con necesidades muy particulares como lo son los adultos mayores, los niños, discapacitados y mujeres en condiciones de violencia.

La maestra Esther Gutiérrez cuenta con una trayectoria de 33 años realizando tareas en las cuales el común denominador ha sido apoyar a todos los sectores de la sociedad, tanto en funciones dentro de la administración pública como en la docencia al ser maestra de secundaria y directora de algunos centros educativos; es a través de esas actividades como ha conocido a cabalidad las necesidades que día a día vive el pueblo lo cual le permite tener presente el sentir y lo que requieren.

Vale recordar que en otras administraciones municipales se destinaban recursos económicos para cubrir la renta de camiones recolectores de basura por la cantidad de $1´200,000.00(un millón doscientos mil pesos 00/100 M.N.) de manera mensual, hoy el municipio cuenta con camiones recolectores de basura, grúas de alumbrado público todos adquiridos con recursos propios e incrementando el patrimonio municipal. También debemos recordar que del total de 15 mil lámparas de alumbrado público con que cuenta el municipio durante la gestión de gobierno municipal de la maestra Esther Gutiérrez se han cambiado por las de tecnología LED un total de 7 mil.

En Villa de Álvarez se requiere darle continuidad al proyecto de gobierno de la Maestra Tey, ya que ha demostrado contar con una visión vasta de lo que representa dirigir los destinos de un municipio, ya que con base a eso se lograran políticas públicas enfocadas a revertir los grandes rezagos en los cuales se ha sumido a la sociedad Villaalvarense, la maestra Esther Gutiérrez cuenta con las capacidades necesarias para continuar con ese gobierno de buenos resultados a través del manejo eficiente del recurso económico hoy en día mermado por las ocurrencias gubernamentales implementadas por el titular del poder ejecutivo federal.

La visión que tenías sobre mí, no la defraudare, eso me fortalece aún más, serás ese impulso para lograrlo.

