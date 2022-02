Contecon adelantará inversiones en Manzanillo, por el aumento de carga

*Tenemos mucha confianza en México y en Manzanillo, dice su director general.

Colima, Col.- Ante el incremento en los volúmenes de carga que se ha registrado en el puerto de Manzanillo, la empresa Contecon adelantará inversiones en el puerto colimense, las cuales serán de 230 millones de dólares en los siguientes dos años para incrementar su infraestructura.

Su director general, José Antonio Contreras, ofreció una entrevista al periódico El Economista, afirmó que Contecon tiene mucha confianza “en México y en Manzanillo. Vemos ahora la necesidad de adelantar inversiones para atender el incremento de volumen que viene luego de las grandes afectaciones que ha vivido toda la cadena logística”, dijo.

En entrevista, comentó que una complicación adicional es la inflación superior al 7% que se ha registrado en el país, situación que tendrán que plantear en los próximos días ante la Secretaría de Marina en el proceso anual de ajuste de tarifas, con base al título de concesión otorgado.

Adicionalmente, la empresa recibió el mes pasado una carta de inconformidad de transportistas, operadores de servicios portuarios y agentes navieros y aduanales por considerar aumentos arbitrarios en tarifas, a lo cual responde que mantienen comunicación directa con cada uno de ellos y que se debe entender la situación actual.

“El problema que hay ahora es que la ineficiencia de todo el sistema hace que no tengamos capacidad de evacuación, por ejemplo. Un actor de la cadena, la aduana, en algunos momentos no tiene capacidad y estamos trabajando con ellos para hacer las cosas de otra manera. Ahora se tarda mucho más. Nosotros no vamos a mandar carta para decir que es ineficiente”, comentó.

La terminal cuenta con una capacidad para atender 1.4 millones de contenedores (TEU) de importación y exportación. En el 2019 atendieron un millón, en el 2020, con el peor momento de la pandemia, la cifra fue similar al año previo gracias a la recuperación del último trimestre, y en el 2021 hubo un incremento superior al 20 por ciento.

Con las nuevas inversiones se pretende una capacidad de 1.7 millones y aún cuentan con espacio para seguir ampliando (construcción de muelle, patio, equipamientos). Entre sus clientes están las navieras Cosco, CMA, MSC, los más grandes en términos de volumen.

“En la pandemia hemos estado en centros de trabajo más de 1,500 personas con el reto de preservar la salud. Tuvimos distorsión de llegadas de buques, de disponibilidad de recursos en tierra como almacenajes, camiones.

Un puerto está diseñado para unos días de estadía del contenedor, pasamos de salir del día a día. Una planificación de más de tres días era imposible porque no sabías si iba a llegar el buque. Eso ha afectado a todos: exportadores, importadores, líneas navieras o puertos con sobrecostos por ineficiencias. Toda la cadena se ha estirado.

Hemos visto la importancia de los puertos en general, la función vital que tienen en la economía de un país y por qué en Manzanillo tenemos importancia fundamental. Somos la entrada de insumos para producir los bienes y servicios.