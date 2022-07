Consejeros de Morena Obradoristas VS grupos 

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz.

Mañana es la elección a Consejeros de Movimiento de Regeneración Nacional en todo el país, y se ha gestado desde el norte hasta el sur, este y oeste del territorio nacional un movimiento Obradorista que pide a la población y a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador fijarse muy bien en que los postulantes para empezar simpaticen con el movimiento que encabeza el presidente, es decir la Cuarta Transformación y sean leales a todos y cada uno de sus principios como lo es “No mentir, No robar y No traicionar”, además piden que no sean ex priístas, ex panistas, o ex integrantes de otros institutos políticos.

Aunado a esto solicitan que no sean personas señaladas por actos de corrupción, que sean ciudadanos y no funcionarios, que no sean servidores de la nación, delegados de programas federales o gente que ostente algún cargo público, es decir, piden la representación del pueblo para el pueblo. Que sea la gente del presidente López Obrador, quien esté al frente de las decisiones más importantes del Movimiento que fundó AMLO y es que con el debido respeto, se están dejando ver muy gandallas los gobernantes, legisladores o funcionarios que tienen una estructura y no les será difícil dirigirlos para lograr el mayor número de Consejeros y por consiguiente, tener la fuerza en la toma de decisiones para lo que se avecina en el 2024.

Pero en algunos casos, los gobernadores o gobernadoras, alcaldes (as), diputados (as) locales, funcionarios de primer nivel, se encuentran haciendo su “luchita” para lograr colocar a sus incondicionales como Consejeros y desde ahí, manipular las decisiones que estrictamente corresponden al partido político.

Tras la inconformidad que hay por las diferentes dirigencias de Morena en algunas entidades de la República, hoy más que nunca los obradoristas hacen un llamado para que sea el pueblo quien ponga a sus Consejeros y no permitan que grupos políticos actualmente en el poder, sigan controlando al partido.

En ese sentido me permito citar un ejemplo en la costa de Colima, donde el Maestro Héctor Jesús Lara Chávez de Manzanillo y la compañera Isa Buenrostro Macías de Tecomán, hacen la dupla que buscan ser Consejeros Distritales y de esta forma representar a los obradoristas y militantes de izquierda de los tres municipios costeros, que durante décadas han defendido sus ideales de lucha, fieles a los principios de la 4T encabezada por el presidente López Obrador, gente que han sido desplazados por acuerdos cupulares donde no aplica “el amor con amor se paga”.

Lo que se busca entonces, es que los integrantes de los consejos estén cercanos a la gente, conozcan sus necesidades más sentidas del pueblo, identifiquen a los liderazgos que hay para una participación en política y equilibrar las oportunidades para poder ser elegible, tal y como los principios de Morena lo estipulan, un partido político del pueblo al servicio del pueblo. La votación será mañana de 9:00 a.m. hasta las 5:00 pm. En Manzanillo Unidad deportiva Jaime “Tubo” Gómez y en Tecomán en el casino de la feria.

LOS REMOS DE LA PANGA:

REMAZO: LA ALCALDESA DE MANZANILLO GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ DIFUNDIÓ UN AUDIO al estilo “martes del Jaguar” donde deja al descubierto como presuntamente la diputada local del Distrito XIII Isamar Ramírez a través de un elemento de la policía municipal, invita a sus compañeros a participar en un llenado de documentos con el cuál según obtendrán beneficios laborales, que de acuerdo con el audio la diputada en mención gestionaría en el Congreso Federal y otras instancias, y en las que señalaba al mismo tiempo que la alcaldesa porteña les limitaría acceder a mejores condiciones de trabajo. De inmediato vino la aclaración de la alcaldesa quien sin censura alguna difundió el audio de quien estaba gestando en Manzanillo acciones a sus espaldas a pesar de que Isamar Ramírez recibiera en su momento todo el apoyo de la estructura de la edil porteña para que lograra ser diputada local y ganara con amplio margen la elección en 2021. ¿Qué se viene en el horizonte? Definitivamente Isamar fue muy ingenua y acaba de firmar su retiro político, porque para postularse en la siguiente elección necesita respaldo y antes que ella hay otros con más peso y sobre todo ¿De donde obtendrá los votos en caso de estar en una boleta? Al tiempo.

REMAZO 2: Se puso tremendo el caso de la investigación periodística del periodista Essaú López Virgen que exhibiera el aumento de salarios del gabinete de Indira Vizcaíno, no me refiero a los desatinos del subsecretario de administración y del director de comunicación social, esto ya quedó rebasado. El líder de los burócratas salió a denunciar que el funcionario que declaró que se trataba de “un error” desde abril, es decir, Víctor Manuel Torrero Enríquez lo amenazó con un supuesto expediente que tenía la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que de no declinar en sus aspiraciones para reelegirse pues seguiría su curso la investigación, lo anterior amable lector, lectora, ya es de conocimiento a nivel nacional. Lo peor que pudo pasar es que los porristas autorizados o no por el gobierno actual y que se dicen asesores o cercanos al bunker de la gobernadora, uno que se siente el paladín de la pluma y otro el dueño de la verdad absoluta, salieron a exhibir a los 180 familiares de Martín Flores Castañeda en la burocracia colimense y sus sueldazos, definitivamente el Nepotismo en toda la extensión de la palabra, pero con un manejo burdo que dejará a Flores Castañeda un recoveco legal para protegerse. Por ultimo está el pronunciamiento de la diputada local panista Priscilla García que no les dejó ni el manicure, tras los señalamientos en los que de los nervios, hasta hablaba en general como siendo parte de y después hacía la aclaración de los “señalados”. Vaya semana tan intensa para el estado de Colima, en tan poco tiempo fuimos dos veces nota nacional.

REMO 1: LIZZIE MORENO NO SE PODÍA QUEDAR ATRÁS Y SALIÓ A DECLARAR con blusa roja del PRI y no amarilla del PRD siglas con las que ganó la diputación local, y dijo lamentar el cargo que le dieron el el PRI Nacional al ex gobernador Nacho Peralta, mencionó además que los priístas colimenses en su mayoría rechazan tal designación. Pero la joven legisladora se le olvidó que su papá alababa un día y otro a Alejandro “Alito” Moreno y le abrió puertas en todo Colima para ser entrevistado, hasta por su íntimo amigazo Héctor Sánchez de la Madrid ex dueño de un periódico. También olvidó Lizzie Moreno que su padre fue designado como Secretario Regional del PRI en Colima, Chihuahua e Hidalgo, quien sonriente aceptó y se desempeñó el cargo. pero bueno, ahora ya no se quieren y como “Alito” fue descubierto por Layda Sansores con sus audios en el “Martes del Jaguar” aquí aplica la máxima ¡Viva el Rey, Muera el Rey!

Por cierto, falta que los legisladores dominen bien los temas que van a declarar a los medios de comunicación, es de pésimo gusto estar leyendo lo que van a decir para que llegue a la ciudadanía, no sólo en el caso de ella, sino de todos los tribunos, unas clasecitas de oratoria no les vendrían mal.

REMO 2: DESDE HOY SE COMENZÓ EL BLOQUEO DEL LIBRAMIENTO EJÉRCITO MEXICANO en Colima, bloque de familiares de Francisco Rodríguez Ballesteros desaparecido en Villa de Álvarez desde el día 27 de julio, cuando se dirigía a su trabajo a bordo de una camioneta Nissan con placas de circulación en el estado de Colima. hasta el momento de finalizar esta columna, no se conocía nada de él, los medios de comunicación se dieron cita en el lugar y entrevistaron a los familiares, de pronto salió un funcionario protagonista, que al parecer no recibió capacitación para atender a personas víctimas de la violencia, porque con un dejo de soberbia le arrebató la palabra una y otra vez a la ciudadana que exigía información sobre su familiar. El empleado se limitó a decir “que al estar respondiendo, estaba perdiendo tiempo valioso para estar buscando a una persona desaparecida” y sin más se retiró del lugar. ¡Vaya amabilidad con la que tratan a los ciudadanos! Esperemos que su jefe realice los ajustes necesarios y lo mande a capacitación, para que aprenda como atender amable, cortés y asertivamente a un ciudadano.