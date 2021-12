Conoce las mejores frases de Mauricio Garcés, a 95 años de su nacimiento

CN COLIMANOTICIAS

México.- Un día como hoy pero de 1926, nace el galán del cine mexicano, Mauricio Garcés, aquí en el estado de Tamaulipas.

En su honor recordaremos algunas de sus frases más famosas. Garcés nace un 16 de diciembre en el puerto de Tampico bajo el nombre de Mauricio Férez Yázbek. Participó en cintas como El día de la boda de 1967, El criado malcriado (1968), Modisto de señoras (1969), Click, fotógrafo de modelos (1970) y Todos los pecados del mundo (1971) entre otras.

Fue el soltero más codiciado de México por su singular manera de interpretar a un galán seductor de la alta sociedad pero de manera satírica e irreverente.

Gracias a este se popularizó y formó parte de los actores más importantes de la época, tanto que hoy en día lo seguimos recordando.

Algunas de las frases más icónicas del actor son: •“Arrooooooz” •¡Las traigo muertas! •No importa de qué parte del mundo vengas, ¡te voy hacer pedazos! •O me voy y me tienes o me voy y me pierdes. •No soy un imposible, el que persevera alcanza. •No importa el tiempo, tarde o temprano, todas caen… •Chiquitita, yo soy como el tiempo: una vez que me pierdes, jamás me recuperarás. •Y la siempre citada “Debe ser terrible tenerme y después perderme”.

Con información de Milenio