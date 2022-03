Conoce a Lord, un perro oficial de las fuerzas especiales en Ucrania

CN COLIMANOTICIAS

Ucrania.- Suman casi 30 días de invasión de Rusia a Ucrania y la Organización de las Naciones Unidas estima más de 10 millones de desplazados tanto dentro como fuera del país europeo.

En medio de los desplazamientos para huir de los ataques y bombardeos cientos de historias han conmovido al mundo entero y algunas de las más recurrentes son las que tienen que ver con mascotas y animales de compañía.

Ahora Lord, un perro militar ucraniano, se ha robado el corazón de las redes sociales.

This is Lord 🐕‍🦺 special forces officer. For a year and a half he has been serving for the special unit of the 🇺🇦 National Police in Khmelnytskyi region with his friend Roman.#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/EXSJr2cBb3

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 22, 2022