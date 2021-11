Concluyó con éxito el Festival Nacional por el Agua y los Bosques

José Luis Cobián |CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El martes 24 de noviembre se llevó a cabo la entrega de reconocimientos y el cierre oficial por parte de nuestro estado en el “Festival Nacional por el Agua y los Bosques. Por una cultura del Cuidado de la Vida”, que se llevó a cabo del 22 al 24 de octubre del 2021 a través del Canal de YouTube, asignado para el estado de Colima. Dicha entrega se realizó en las instalaciones de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Colima.

Dicho Festival se viene realizando desde el 2019 con el propósito de fortalecer la relación del ser humano con su entorno natural, al abrir la comunicación entre la sociedad, los expertos académicos, artistas y las instituciones gubernamentales de los tres niveles en todos los temas relacionados con el agua, los bosques, el medio ambiente y el patrimonio biocultural; y efectuado a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y coordinado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La Ing. Alejandra Vuelvas, representante de la SEMARNAT y moderadora del evento dio la palabra al Ing. Castro Lerdo Catarino titular de la Promotoría de Desarrollo Forestal en Colima de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), quien dio la bienvenida a la sede el evento reconociendo el trabajo de todos los que contribuyeron en el “Festival Nacional por el Agua y los Bosques” bajo el slogan “Por una cultura del Cuidado de la Vida”, lo que dijo, hizo posible una destacada participación como estado; asimismo reconoció el interés de los presentes en el cuidado del Medio Ambiente y el gran reto que existe por el cambio climático en el presente y en las futuras generaciones. “Sabemos que con bosques tenemos agua y con agua tenemos vida”, concluyó.

Por su parte el M.C. Pablo Zamorano de Haro, encargado de la oficina de Representación de la SEMARNAT en el estado, comentó que este Festival por cuestiones sanitarias se realizó de manera virtual, para lo cual se habilitó un canal de YouTube exclusivo para todo el material que con la suma de voluntades y esfuerzos de todos los participantes que constituyeron el comité organizador del Festival, se logró tener una buena audiencia y una calidad excepcional de material.

“Creemos que fue un resultado muy adecuado gracias a la suma de voluntades las instituciones gubernamentales, primeramente del sector ambiental federal, aquí representados con CONAFOR, CONAGUA, PROFEPA, la propia SEMARNAT, también tuvimos presencia de entes académicos como el Tecnológico de Colima, la Universidad de Colima, entes gubernamentales estatales como la Secretaría de Cultura por conducto del Museo Interactivo Xoloitzcuintle, representantes del orden de gobierno Municipal como Villa de Álvarez, organizaciones civiles como Ola Verde, empresas que sin mayor persecución de algún interés contribuyeron para la grabación, la transmisión en vivo y con algunos insumos como es, Gestión Integral Ambiental o como es la Cervecería Colima”. Y Concluyó dando las gracias a todos los presentes destacando que fue un festival bien planeado, soportado con mucho material el cual está disponible para quien guste verlo por el canal de YouTube: FNAB Colima.

En cambio la Lic. Zoila Dulce Ceja, Subdelegada Jurídica y Encargada del Despacho de la PROFEPA en el Estado de Colima, destacó que este evento ayuda a sensibilizar a los ciudadanos, y aunque fue complicado el desarrollo del festival por motivos de pandemia, el resultado fue muy positivo.

A su vez la Ing. Isis Esther Anguiano Trejo en representación de la Biol. Tania Román Guzmán, Directora Local de CONAGUA en el Estado de Colima, dio a conocer la información de los resultados y las estadísticas de lo que se logró con las trece dependencias federales y dos empresas del sector privado: “Se presentaron las siguientes actividades en el canal de YouTube, encabezadas por el sector ambiental, voz de los alumnos por el Grupo Ola Verde, experiencia institucional exitosa en el sector educativo, transmisiones por radio Universo FM, aplicación móvil de juegos ambientales, participación en la liberación de tortugas, programa de manejo de arbolado, presentación de experiencias institucionales, taller de experimentos, diez cápsulas, ocho videos, tres ponencias ambientales y dos campañas enfocadas al cuidado del medio ambiente, en total tuvimos 35 actividades y videos presentados a la comunidad”. Concluyó

Después de hacer la entrega de reconocimientos se dio la palabra al biólogo Fernando Gavito Pérez de la CONANP, quien manifestó estar contento con los resultados obtenidos por la sinergia del sector ambiental en Colima, asimismo en el tema ambiental dijo: “Se debe posicionar mucho más en una agenda política, en una agenda donde podamos entender que somos parte de un planeta, que somos parte del Medio Ambiente y que no tenemos por qué ver a los bosques y al agua como que están allá y que hay que protegerlos porque están bonitos, no, sino porque nuestra vida en esencia depende de esos bosques, de esa agua, porque vivimos en un planeta que hasta ahora no tenemos otro, que tenemos que estar conviviendo en las mejores condiciones y dejarlo en las mejores condiciones en la que lo encontramos”, enfatizó en la importancia de reconocer que es un tema de todos y entenderlo como un asunto de seguridad nacional, porque de ello depende nuestra sobrevivencia como especie.

La clausura del evento estuvo a cargo del Lic. Emiliano Zizumbo Quintanilla, Subsecretario de Cultura del Estado de Colima, quien comentó: “Algunos creen que la cultura son las bellas artes, sin embargo, la cultura abarca muchísimas cosas, entre ellas, nuestros códigos de conducta, nuestras tradiciones, nuestra historia, la conciencia ambiental; este tipo de eventos es un claro ejemplo de que existe ya en México, en las nuevas generaciones ya la tenemos internalizada esta cultura por el cuidado del medio ambiente, por el agua y los bosques, y depende mucho de la existencia del ser humano el que nosotros nos comprometamos como autoridades a defender la vida, nuestros recursos naturales y el futuro de nuestras generaciones”.

El Subsecretario de Cultura, destacó, que las condiciones ambientales en el mundo son bastante complicadas, muy graves, porque existe mucha simulación en los acuerdos y en los políticos internacionales, por lo cual como país en vía de desarrollo tenemos que defender lo que tenemos, afirmando que ha sido así en la política ambiental del gobierno de México, porque ya no se permiten los transgénicos, ni se otorgan concesiones mineras, sin embargo, reiteró que necesitan ser firmes como autoridades al igual que los municipios en buscar la manera de proteger la vida.

Finalmente bajo este contexto se realizó el Festival Nacional por el Agua y los Bosques, derivado de la unión de voluntades para acercar a la población el conocimiento y fomentar conciencia de su entorno con el objetivo principal de promover una cultura del cuidado de la vida.

Entre las demás autoridades participantes del festival, estuvieron el Ing. Jaime Enrique Sotelo García, Subsecretario de Desarrollo Rural del Estado de Colima; Mtro. Cesar Calderón Briceño, Director de Desarrollo de la Gestión Educativa en Representación del Prof. Adolfo Núñez González, Secretario de Educación y Cultura y Director General de los Servicios Educativos del Estado de Colima; M.C. Inés Zazueta Gutiérrez, Subdirección de Servicios Administrativos del Tecnológico Nacional de México Campus Colima y la Mtra. Ana Estephanie Barrera González, Directora del Centro Universitario de Gestión Ambiental de la Universidad de Colima.