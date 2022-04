Conade recorta becas de atletas de alto rendimiento; ‘No es manutención’: Ana G. Guevara

CN COLIMANOTICIAS

México.- De acuerdo con el listado de becarios del extinto FODEPAR -disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia- había un total de 279 deportistas beneficiados en 2020, sin embargo, ese número disminuyó a 103 para 2022, de acuerdo a los documentos entregados a ESTO, vía la Unidad de Enlace de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), a través de la solicitud con folio 330008522000004.

No obstante, la dependencia federal no dio a conocer los montos que reciben actualmente los atletas, pese a la petición de este diario que se ha extendido durante los tres primeros meses de 2022.

Nombres como el de Paola Espinosa (clavados), Iván García (Clavados), María del Rosario Espinoza (taekwondo) y Briseida Acosta (taekwondo) salieron del Padrón, ya que los malos resultados deportivos en el último ciclo olímpico, aunado a los parámetros que estableció el actual gobierno, los marginó de recibir cualquier estímulo.

“A mí la autoridad federal me vigila para verificar que el recurso termine donde debe terminar y no puedo estar dando becas a contentillo”, señaló Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade en entrevista para el canal de youtube del periodista Antonio de Valdés.

“Ya no se pueden dar becas a los amigos, padrinos, madrinas, compadres. Ya no se puede. Entonces ha sido difícil”, añadió en septiembre de 2021, luego de disputarse los Juegos Olímpicos de Tokio, cuando se hizo el último ajuste en el que no sólo hubo un recorte en la cantidad de deportistas becados, también en el dinero que perciben ya que, de ganar 30 mil pesos mensuales, a algunos se les redujo hasta los 6 mil .

Todo se basa, de acuerdo a Guevara, a los resultados deportivos “los que no alcanzaron un estimado de resultado, bajó hasta 6 mil pesos; los que los sostuvieron, en el top 10, están entre los 21 mil y 17 mil pesos . No es que no se quisieran dar las becas, sino es el reajuste”, agregó.