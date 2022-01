Con pancartas y veladoras, se manifiestan reporteros colimenses por el asesinato de periodistas en México

*Vemos con rabia e indignación que los crímenes contra periodistas en el país siguen en la impunidad; matar a un periodista en México, es como matar a nadie*Periodistas colimense se suman al Movimiento Nacional “Periodismo en Riesgo”



Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS



Colima, Col.- Más de medio centenar de periodistas, organizaciones defensoras de los derechos humanos y diversas organizaciones civiles del Estado de Colima, se sumaron la tarde de este martes al Movimiento Nacional para exigir justicia por los colegas asesinados en el país, los más recientes, en las dos últimas semanas: Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, en Tijuana, y José Luis Gamboa, en Veracruz.



La movilización nacional contra la violencia a periodistas en México inició desde la mañana de este martes en algunas ciudades del país, tras el asesinato de Lourdes Maldonado, Margarito Martínez Esquivel y José Luis Gamboa Arenas, y aún a las 8 de la noche se tenían programadas más protestas en otras entidades.



Dicha movilización de protesta se realizó en más de 50 ciudades del país.



En esta capital colimense los comunicadores se dieron cita frente a Palacio de Gobierno, donde con pancartas, veladoras y mensajes de protesta, recordaron a los más de 50 periodistas que han fallecido durante la administración federal de Andrés Manuel López Obrador.



La protesta también fueron coordinadas a través de las redes sociales con uso de los hashtag #NiSilencioNiOlvido, #NoSeMataLaVerdad, #SinMasPeriodistasEnSusListas y #PeriodismoEnRiesgo.

Durante esta concentración de periodistas se dio lectura a un Pronunciamiento Nacional, en el que se repudian los asesinatos de reporteros, camarógrafos, periodistas, y se exige al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y a la a la Fiscalía General de la República, poner un alto a este tipo de hechos que atentan contra la libertad de prensa en el país e investigaciones verdaderas para llevar ante la justicia a los autores de estos arteros crímenes.



En el pronunciamiento nacional, al cual le dio lectura la compañera Alejandra Arechiga (reportera de Magacanal), se señala que “México es considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo de acuerdo a la ONU y diversas organizaciones internacionales especializadas en analizar la situación de la prensa a nivel mundial como Reporteros Sin Fronteras, el Comité de Protección a Periodistas, Artículo 19, entre otras.



“Tan sólo en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, según ha documentado Artículo 19, han sido asesinados 28 comunicadores.



“A solo 23 días de que inició este 2022 ya suman tres periodistas asesinados: José Luis Gamboa, 10 de enero, Veracruz Margarito Martínez Esquivel, 17 de enero, Tijuana Lourdes Maldonado, 23 de enero, Tijuana Artículo 19 ha documentado del año 2000 a la fecha 148 asesinatos de periodistas en relación con su labor informativa. Del total, 136 hombres y 12 mujeres.



“Vemos con rabia e indignación que los crímenes contra periodistas en el país siguen en la impunidad, matar a un periodista en México, es como matar a nadie: lejos de que haya investigaciones serias por parte de las Fiscalías en los estados y la federal para que sepamos por qué matan a periodistas en este país y haya justicia, la cifra va en aumento.



“En el territorio mexicano, la violencia de Estado que incluye la presencia del crimen organizado coludido con los gobiernos de los diferentes niveles ha provocado zonas de silencio donde no hay condiciones para ejercer nuestra labor.



“Han asesinado, desaparecido, amenazado y obligado a periodistas a desplazarse de sus entidades. En un país feminicida como México, donde asesinan a 11 mujeres cada día, el asesinato de una mujer periodista debe interpelamos y mortificarnos también a nivel social pues toca las fibras más sensibles de un lugar donde se ha roto el tejido social.



“Durante el 2021, Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC) documentó que cada 38 horas una mujer periodista o comunicadora es sujeta de algún tipo de violencia por su labor de comunicar.



“Casos como el de Lourdes Maldonado quien notificó al Mecanismo federal y estatal, que temía por su vida pone en evidencia no sólo la limitada capacidad con la que cuentan los estados para reaccionar de forma pronta, efectiva y expedita e incluso para incorporar las necesidades y contextos diferenciados sino que visibiliza la falta de una perspectiva de protección integral.



“Sumado a la inseguridad y la falta de resolución en los asesinatos de los colegas periodistas está la precarización laboral, ganando salarios paupérrimos por jornadas que nunca terminan.



“Lourdes Maldonado acudió en 2019 a la conferencia mañanera a solicitarle a López Obrador ayuda por un juicio laboral que ganó recientemente contra el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Apenas podía celebrar este triunfo, cuando fue asesinada cobardemente.



“Así, en México no tenemos condiciones para desarrollar nuestra labor informativa en el día a día por las pésimas condiciones laborales y la explotación que somos objeto y además tampoco tenemos condiciones de seguridad que nos permitan no morir en el intento cuando se trata de informar a la población.



“Vemos con preocupación que hay una responsabilidad política, empresarial y judicial con el gremio que no ha sido asumida. Mientras las empresas periodísticas obtienen ganancias millonarias.



Ante este panorama, las, les y los periodistas nos manifestamos en distintas latitudes para exigir justicia. Como periodistas estamos convencidos de que nuestro trabajo es fundamental para la sociedad, es importante garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información, que es un bien público, aunque los gobiernos nos vean como enemigos del Estado.



“La seguridad de las, les y los periodistas también es responsabilidad del Estado y nos debe garantizar todas las condiciones para ejercer nuestra labor sin que nuestra vida corra peligro.

“Demandamos el inmediato esclarecimiento de los asesinatos de todas y todos los periodistas.



“Exigimos justicia para nuestros colegas y sus familias. ¡No más periodistas asesinados! ¡No más periodistas desaparecidos!



#NiSilencioNiOlvido #NoSeMataLaVerdad #SinMasPeriodistasEnSusListas #PeriodismoEnRiesgo



A movilización reporteril se sumaron diversas agrupaciones de Reporteros del Estado y los titulares de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, Roberto Ramírez, y de la Comisión No Gubernamental de los Derechos Humanos de Colima, Efraín Naranjo, entre otros más.