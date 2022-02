Comparte rector nueve competencias esenciales para la formación

*Éstas son: Resolución de conflictos, liderazgo, disciplina, dominio de una segunda lengua, comunicación eficaz, capacitación constante, creatividad, competencia y motivación.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La educación pública, aseguró este viernes el rector Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, “es fundamental para el desarrollo de la sociedad, ya que tiene mayores alcances, repercusiones, y genera movilidad social, algo fundamental sobre todo en un escenario laboral tan complejo como el que vivimos”.

El rector aseveró lo anterior al dictar la conferencia “Competencias transversales en el egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales”, ante alumnos y alumnas de las carreras de Administración Pública y Ciencia Política y Relaciones Internacionales, en el auditorio “Alberto Herrera” de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

En esta conferencia, con información retomada de su tesis doctoral y con base en su experiencia profesional, Christian Torres Ortiz resaltó nueve competencias fundamentales en la formación profesional, que es necesario fomentar y desarrollar: Resolución de conflictos, liderazgo, disciplina, dominio de una segunda lengua, comunicación eficaz, capacitación constante, creatividad, competencia y motivación.

El orden, aclaró, no es importante y tampoco que se tengan todas a la vez, pero sí la mayoría de ellas.

La primer competencia, resolución de conflictos, “es una constante en el día a día de la vida pública; resolver conflictos es una condición que se presenta todos los días, por lo que debemos asumir la toma de decisiones como una realidad, no hay que posponer la toma de decisiones porque eso agrandará el problema”.

En cuanto al liderazgo, dijo que “un buen líder debe saber trabajar en equipo, ya que éste tiene que ser un ejemplo para poder incidir en otras personas. El trabajo en equipo, en esta cualidad, es indispensable, fundamental; además, un líder debe ser un referente para los demás”.

La disciplina, definió, “es el comportamiento constante que ayuda a lograr ciertos resultados; si no se disciplinan en las cosas que para ustedes son importantes, se enfrentarán a diferentes conflictos y si no tienen disciplina, no avanzarán en sus propósitos de vida”.

Una comunicación eficaz, continuó, “es una herramienta ineludible, no sólo el saber hablar sino también escribir, algo que se obtiene con experiencias, pero sobre todo leyendo; si no lees, difícilmente vas a mejorar en hablar y escribir bien”.

Destacó también el dominio de una segunda lengua, “ya que es una llave que abre puertas”. La capacitación constante es otro punto a destacar, dijo, pues sin una capacitación constante “no hay manera de que sean competitivos en el mundo real”.

Al hablar sobre la creatividad, el rector señaló que ante las adversidades que conlleva la vida pública, “es necesario ser creativos y buscar alternativas ante la cantidad de problemas que se presenten. Momentos de crisis como el que estamos viviendo hoy en día, fomentan y activan la creatividad de las personas, por lo que habría que tomar el lado positivo de lo que estamos viviendo”.

Por último, comentó que en estos tiempos tan complejos, en los que la oferta laboral no es suficiente, “las competencias son fundamentales, pues éstas les darán las posibilidades de obtener o generar empleos”.

Para cerrar, dijo que la motivación es fundamental para seguir adelante, “si notan que no tienen motivación alguna, los invito a que trabajen en ello; necesitan motivación para vivir, para su vida diaria, para actuar y propiciar el cambio”.

Acompañó al rector en la conferencia la Dra. María Elena Romero Ortíz, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.