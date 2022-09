Comparte especialista cómo emprender desde cero

*“Nunca debemos dar por hecho que el producto o servicio es algo que necesita el mercado sin antes validarlo; siempre se deben enfocar en el problema que quieren resolver”, Anna Paula Tenorio, TrepCamp.

Colima.- Anna Paula Tenorio, coordinadora y tutora en TrepCamp, impartió la videoconferencia “Emprendiendo desde Cero”, como parte del Ciclo Internacional de Charlas Innova Emprende que organiza la Dirección General de Innovación y Cultura Emprendedora de la Universidad de Colima.

TrepCamp (https://digital.trepcamp.org/), fundada en 2013 como parte del Consejo de Emprendimiento e Innovación México – Estados Unidos (MUSEIC), es una iniciativa que tiene como objetivo “preparar a futuros emprendedores a obtener todas las competencias necesarias para iniciar su camino emprendedor”.

En su charla, la expositora dijo que el proceso por el que todo emprendedor debe atravesar es la formación de equipos. Después, dijo, se aplica una metodología desarrollada por TrepCamp para ser innovador en ideas, se desarrolla la propuesta de valor, prototipo y validación de la idea en el mercado, se crea el modelo de negocio y, finalmente, el “pitch de venta”.

El “pitch de venta” es un discurso comercial breve y asertivo que tiene como objetivo presentar una idea o negocio en hasta dos oraciones. Suele utilizarse en el primer contacto con el cliente o inversor y debe animar al oyente a querer saber más sobre el tema. El pitch de venta provino del término inglés “elevator pitch”, que en español es “discurso de elevador”, y se creó en Silicon Valley como una estrategia para presentar ideas de manera eficiente a los inversores potenciales (Douglas da Silva, LATAM).

Los primeros pasos para emprender y crear un proyecto exitoso, continuó Anna Paula, son: crear la idea del proyecto, determinar y estudiar el mercado, estudiar a la competencia, crear un MVP (Producto Mínimo Viable) para empezar a vender o validar, validar la idea con el mercado (saber si realmente existe la necesidad en las personas y están dispuestas a comprar), crear el modelo de negocio y comenzar las ventas.

“Nunca debemos dar por hecho que el producto o servicio es algo que necesita el mercado sin antes validarlo; siempre se deben enfocar en el problema que quieren resolver”, recomendó; “muchas personas se preocupan por el dinero y la idea, pero no piensan que el equipo es lo más valioso al momento de emprender”, destacó.

Por lo anterior, continuó, “deben compartir tres cosas: visión o meta, intereses y valores. Los valores no parece que sean importantes, pero si alguien no tiene los mismos valores que ustedes, es probable que la empresa caiga. No les dé miedo pivotar, o sea, cambiar o ajustar el proyecto, porque el mercado e industria siempre estará en cambio”.

Asimismo, dijo que es importante tener mentores, porque ayudarán a disminuir la curva de aprendizaje y a evitar errores que ellos cometieron; “nunca dejen de estudiar, de aprender cosas nuevas y actualizarse en diversas áreas”, mencionó. Sobre los tipos de emprendedores, dijo que se encuentran el social, que quiere mejorar la calidad de vida de las personas, el que se enfoca en un sector en específico, y el multi-funcional, que tiene varios proyectos a la vez.

Por último, dijo que el emprendedor por accidente tiene una idea al azar y ve una buena oportunidad, la identifica y desarrolla una solución; el inversionista busca proyectos e ideas para aportar recursos; el emprendedor por necesidad se encuentra en situación desfavorable y decide crear un negocio, y el visionario tiene nuevas maneras de solucionar un problema.