Como nunca en la historia, Manzanillo se transforma: Griselda Martínez

*En cuatro años alrededor de 1 mil millones de pesos se han ejercido favor del municipio y de su gente. *La alcaldesa aseguró que seguirá trabajando “alocadamente”. *Entregó un reconocimiento al director general de Seguridad Pública y Policía Vial, Fernando Winfield Torres.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col.- En un ejercicio de transparencia y de cara a la sociedad, la presidenta de Manzanillo, Griselda Martínez presentó el informe de resultados de un año más de su gobierno, y en esta segunda administración, a 4 años de su inicio, han sido alrededor de 1 mil millones de pesos invertidos a favor de la población manzanillense.

En la explanada del Pez Vela, la alcaldesa en presídium, junto con directores y directoras de las distintas áreas de la administración municipal, luego de mostrar un video sobre todo el trabajo realizado, dirigió un mensaje detallado de las obras y acciones que emprendió, no sólo de este 2022, sino de lo alcanzado desde que empezó su gobierno municipal en el 2018.

Al afirmar que, qué sería de este país sin libertad de expresión, Griselda Martínez agradeció a su equipo de trabajo por los resultados alcanzados, “son funcionarios íntegros, comprometidos con la transformación. Gracias al personal de confianza eventuales y sindicalizados que han puesto el corazón en lo que hacen. Nos dedicamos a resolver los problemas que nos encontramos cuando llegamos, el objetivo ha sido avanzar en la transformación”.

Señaló que, “no debemos retroceder si queremos seguir avanzando en la transformación. Las transformaciones progresistas, las pueden dirigir, personas o gobiernos, pero no se construyen éstos por decretos, se construyen desde abajo, con el pueblo consciente y organizado avanzando hacia un estado de bienestar y de felicidad, porque nos merecemos ser felices y vivir en paz, nada más por eso tenemos que seguir luchando. Desde hace 4 años luchamos con ustedes porque deseamos vivir en un mejor lugar para nuestros hijos, nietos y las generaciones que están por venir, para tener un mejor municipio, un mejor estado y un mejor país, es posible, el amor se demuestra con hechos, no con promesas, no con palabras huecas. De nuestra parte, vamos a seguir trabajando alocadamente”, sostuvo Griselda Martínez

Ante cientos de personas que se dieron cita para escucharla, Griselda Martínez destacó la inversión en obra pública que se ha hecho a favor de Manzanillo, “en 2022 aplicamos 300 millones de pesos en alrededor de 300 obras, y en 4 años de administración la inversión ha llegado a 600 millones de pesos”.

Uno de los renglones que más destacó fue el de la seguridad, del cual resaltó la reducción, al 15 de octubre, del índice de incidencia delictiva en homicidios en un 51.32 por ciento y en robos, un 24.89 por ciento. Lo invertido en este rubro, también fue un punto determinante dentro del mensaje de la alcaldesa, “invertimos en este año, 56 millones 660 mil 656 pesos de recursos propios de los manzanillenses, y en lo que va de los 4 años 182 millones 35 mil 587 pesos. Hemos comprado patrullas, grúas, bicicletas, motos, cuatrimotos, en total 101 nuevos vehículos”.

La honestidad, la transparencia y la eficiencia, fueron otras de las virtudes con las que Griselda Martínez calificó a la administración que encabeza, pues puntualizó que en el último año se obtuvieron, por una recaudación eficiente, más de 65 millones 390 mil pesos de ingresos excedentes y 50 millones 571 mil pesos de ahorros, recursos que se invirtieron en más obras públicas y en mejorar servicios.

Respecto a la deuda municipal, sostuvo que al término de su administración no habrá tal, y que, por el momento, “hemos logrado reducir lo que nos dejaron los irresponsables que mal gobernaban, hemos tenido ahorros por reducir esa deuda, nosotros no dejaremos deudas. Manzanillo, es el único municipio de todo el estado calificado con A+; el único también que no tiene debe al IPECOL y somos también el único municipio que a esta fecha ya pagó el aguinaldo de todos sus trabajadores y la caja de ahorro.

Griselda Martínez expuso que el desarrollo social ha sido un gran objetivo de su administración, destacó que en 4 años se ha entregado 72 mil 483 despensas con una inversión de 15 millones 896 mil pesos; en becas escolares, en los primeros 3 años, se dieron 3 mil 159, con una inversión de 4 millones 323 mil 900 pesos; en apoyo a jefas de familia, se otorgaron el primer año mil 200 apoyos con una inversión de 2 millones 240 mil pesos; en apoyo a grupos vulnerables, en los 4 años de la administración se atendieron a 2 mil 154 personas con una inversión de 4 millones 295 mil 200 pesos; en mejoramiento de vivienda, en lo que va de esta administración se ha invertido 1 millón 432 mil 408 pesos.

Agregó que a través de la Dirección de Participación y Desarrollo Comunitario se realizaron actividades territoriales en 206 colonias y comunidades del municipio contando con la participación de 200 mil 161 vecinas y vecinos que han interactuado en diferentes actividades con todas las áreas de la administración municipal.

La presidenta municipal, también destacó las acciones desarrolladas por la dirección de Desarrollo Económico y Turístico a través del cual se creó el programa Emprendiendo mí Autoempleo, que en 4 años, se han invertido 20 millones 618 mil pesos, con los que se han beneficiado a más de 1 mil 657 familias emprendedoras, “creamos además la marca por Amor a Manzanillo consume local que incentiva el mercado interno beneficiando en 4 año a 638 productores y artesanos”.

Indicó que para el entretenimiento y el sano esparcimiento de la gente, se han desarrollado ferias de libros, carnavales, fiestas de mayo, festivales, los pabellones artesanal y gastronómico, “creamos la ruta turística del café, de la sal y las flores; llevamos a cabo el evento navideño “La caravana acuática”, formamos parte de la organización del evento Vive Manzanillo Seguro donde recibimos a 200 agentes de viaje, hemos invertido en las instalaciones de nuestra dirección de Ferias, construido nuevas oficinas y adquirido equipos por 6 millones 463 mil 250 pesos”.

Griselda Martínez, resaltó que en lo que va de 4 años para mejorar los Servicios Públicos se invirtieron en equipamiento 28 millones 299 mil pesos, “con vehículos y maquinaria, hemos recolectado y tratado en lo que va de 4 años, 269 mil toneladas de basura que va a dar a nuestro relleno sanitario al que encontramos colapsado y que hemos estado año con año de manera permanente dando mantenimiento e invirtiendo en trabajos”.

Indicó que el campo manzanillense, también ha sido una prioridad por ello, la dirección de Desarrollo Rural, en los 4 años de la administración, con maquinaria propia se rehabilitaron 1 millón 952 mil metros de caminos saca cosechas; 617 mil 171 metros cuadrados de vialidades en comunidades, se conformaron cunetas en 273 mil 315 metros; “rehabilitamos y construimos 160 obras en apoyo a nuestro campo y al programa, Sembrando vida, hemos construido 106 obras entre de bordos, ollas, ojos de agua, pozos para suministro permanente de riego y demás”.

La alcaldesa, sostuvo que Manzanillo, es el único municipio del estado y quizá del país que a través de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado (CAPDAM), se garantiza el derecho al agua de manera gratuita hasta en 50 litros diarios a personas en condiciones de vulnerabilidad económica.

Añadió que en este año se han invertido 11 millones 881 mil 250 pesos en tubería de acero al carbón, equipos de desazolve, material de reparación de fugas, hipoclorito de sodio, equipo de bombeo para agua potable, planta purificadora, entre otros.

Sobre el DIF Municipal, dijo que en este 2022 se han entregado 96 mil desayunos escolares; 250 asistencias alimentarias a infantes en los primeros Mil días de vida; 400 asistencias alimentarias a personas de atención prioritaria; 43 mil 636 diversos servicios en materia de salud; 30 mil 717 servicios psicológicos; asistencia jurídica para 2 mil 500 personas, “y de manera subsecuente en los últimos 3 años, 25 mil asistencias, otorgamos 2 mil 396 asesorías, 829 orientaciones telefónicas, 622 estudios socioeconómicos, 980 visitas domiciliarias, entre otras múltiples actividades”.

La presidenta Griselda Martínez, entregó un reconocimiento al director general de Seguridad Pública y Policía Vial, Fernando Winfield Torres por los logros alcanzados, en ese momento, mencionó que si bien es cierto que hay muchas acciones que se han realizado y que se ha aplicado una estrategia para avanzar en el tema de la seguridad, “también es cierto, que esto no sería posible, sin la experiencia, el compromiso, la honestidad, la lealtad a nuestra patria, la claridad del deber, la humildad que enaltece y la voluntad inquebrantable de un hombre que ha puesto lo mejor de sí para hacer esto posible, hoy quiero pedir un aplauso de pie a nuestro director de seguridad pública, el capitán de navío de infantería de marina del Estado Mayor, Fernando Winfield Torres”.