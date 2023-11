Cómo identificar a las personas que no nos hacen bien

3.-Patrones de comportamiento

Presta atención y date cuenta que a veces las personas reaccionan hostiles y negativas porque ellas mismas están teniendo un mal día y aunque no se excusa su actitud, hay que tener también empatía, pero luego está la gente que siempre es negativa y si se vuelve patrón, sus críticas constantes, te dañan.

“Tenía una amiga que constantemente me manipulaba las situaciones para obtener lo que quería. Siempre encontraba una manera de hacer que los demás se sintieran culpables si no hacían lo que ella deseaba. Me resultó difícil darme cuenta al principio, pero con el tiempo reconocí los patrones y decidí distanciarme de aquella relación“, cuenta la experta.