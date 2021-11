Comitiva de 8 trabajadores del SNTE 39 se reunirán con Indira para presentarle demandas

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Una comitiva integrada por ocho representantes de la sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se reunirán con la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva para exponerle problemáticas que enfrentan, entre ellos el pago de su salario.

Gabriela Camacho, en representación de los trabajadores de la educación, expuso que los planteamientos son claros: regularización de pago, prestaciones que se les han quitado y que se muestre empatía y humanidad con docentes afectados.

“Pertenecemos al SNTE 39 y no somos disidentes sino organizados ante la falta de representativa de parte del comité seccional (representado por Heriberto Valladares Ochoa)”.

Agregó que una de las demandas es que el seccional renuncie, ya que además ya concluyó su tiempo y los trabajadores no se sienten representados.

Camacho dijo que si fueran representados por Heriberto Valladares Ochoa, no tendrían la necesidad de organizarse para exigir sus peticiones.

Además refirió que saben que la gobernadora Indira Vizcaíno Silva no es la responsable de la situación y que fue el ex gobernador, Ignacio Peralta Sánchez a quien señalo de dejar en la indefensión a miles de familias colimenses.

“Sabemos del compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador pero queremos una información más fluida, clara y un trato más digno para el magisterio”.

Hizo un llamado a padres y madres de familia a que sean empatices a la situación que enfrentan trabajadores de la educación de Colima.

Denunció que han recibido muchas acciones de represión al exigirles acudir a los centros de trabajo cuando no hay dinero, ya que argumentó que el hecho que se les deposite una quincena no significa que solucionaran todos los problemas que ya tienen.

Agregó que tienen situaciones graves en las que hay varios trabajadores que no tienen servicios médicos y pérdida de prestaciones, por lo que refirió que no se puede hablar de un regreso presencial al no haberles pagado.

“Se nos depositó una quincena, la cual fue absorbida en su totalidad por pagos pendientes que teníamos, no tenemos para gasolina y servicios básicos para la familia”.

Camacho pidió al representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, Mateo Casillas, que notifique al actual comité estatal que renuncie.