Comicios de Morena: Monreal lamenta el episodio de ‘mala calidad’

México.- Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, lamentó el episodio de “mala calidad” que protagonizó el partido guinda el fin de semana con el proceso electoral interno para elegir consejeros, y dijo que es evidente que todo estaba “prefigurado”.

Luego de los comicios que celebró el partido el sábado y domingo, el senador zacatecano transmitió un mensaje en solidaridad con quienes contendieron por un espacio como consejeros en el partido.

Reconoció que aunque ellos actuaron “de buena fe”, ya todo estaba previamente trazado y criticó que durante las votaciones morenistas se hayan registrado prácticas que anteriormente habían combatido.

“Quiero enviar un mensaje para todos y todas las personas que participaron en el proceso del sábado y el domingo pasado de Morena, que se inscribieron como candidatos a consejeros o consejeras de Morena, les envío un abrazo, les envío un saludo solidario, ustedes actuaron de buena fe, pero ya estaba todo prefigurado, se presentaron algunas prácticas que siempre hemos combatido”, expresó.

“No hay que perder el ánimo ni el entusiasmo, México los necesita, actuemos hasta el límite de la dignidad, luchemos, porque hay muchas personas que tenemos 25 años o más, como es mi caso, y no me desanimo, porque México es mucho más grande que nuestros problemas y a ti te necesita y a mí me necesita, caminemos juntos, este episodio de una mala calidad en la elección va a tener que superarse”, manifestó.

Con información de La Razón