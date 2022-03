COLIMA VIVE EN INCERTIDUMBRE

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

Colima vive momentos inéditos de preocupación, desilusión política y social por lo que estamos pasando hoy en día, padecemos una violencia imparable nunca antes vista y una pandemia que no acaba sin que las instituciones de salud federal o estatal pudieron organizar un solo centro Covid bien equipado y con personal especializado, por ello la gente acude a las clínicas particulares en donde algunas abusan en forma criminal, hasta cerca de un millón de pesos por tratamiento, vendieron autos y casas para salvar a sus familiares, y también por vez primera empezamos a escuchar voces de empresarios que están cerrando sus negocios por amenazas y familias que están buscando salirse del estado o del país, cuando antes era todo lo contrario, escogían a Colima para vivir porque era privilegiada por su tranquilidad, naturaleza y economía.

Hoy vivimos en Colima con incertidumbre y preocupación por la pandemia y por la inseguridad pública que hoy azota más fuerte a pesar de que vemos a militares por las calles, pero sin resultados positivos, porque continúa sin parar esta ola de violencia, por tal motivo la ciudadanía está irritada por la cruda realidad con la que convivimos día a día.

COLIMA REQUIERE UNA NUEVA CLÍNICA DEL ISSSTE

En cuanto al sector salud, ayer por un accidente de un familiar acudí a la clínica principal del Issste, sus instalaciones están abandonadas y para llorar, sus techos rotos sin pintar, no tienen un lugar especial para los enfermos que llegan de urgencia para su observación, su tomógrafo no sirve desde hace meses, tienen una sola silla de ruedas que se la pelean porque es para atender a los que llegan de todo el estado, no cuentan con gel anti Covid para los empleados que ingresan menos para los derechohabientes, no hay papel del baño ni jabón para lavarse las manos, las enfermeras y los doctores atienden en los pasillos. La institución ya no tiene a un delegado estatal o Coordinador General desde hace tres años para dirigir a la institución, no hay cardiólogo y varios otros especialistas para ahorrarse recursos, pero dichos ahorros no se ven reflejados en nada, porque ahora el Issste está peor que nunca. Urge pues una nueva clínica por la gran demanda existente.

Al salir de la clínica del Issste ayer por la noche un niño gritaba de dolor y con dificultad de respiración sin que nadie lo pudiera recibir, la madre y familiares llorando de impotencia y desesperados afuera del área Covid ¿Qué nos pasa? ¿Porque el gobierno federal tiene tanta indolencia ante la problemática de la salud? Porque no tiene personal especializado y equipo en áreas Covid, tampoco tiene el abasto de medicinas y material para las clínicas, ojalá el Gobierno Estatal les done algunas sillas de ruedas. Lamentamos que la clase política no ve ni sabe lo que ocurre con las instituciones de salud y también ocurre lo mismo en la Secretaría de Seguridad Pública, porque también los policías estatales denunciaron que no tienen chalecos antibalas ni armas automáticas y que las balas que usen deben pagarlas. ¿Podrá mejorarse así la seguridad pública?

CLASES PRESENCIALES ANTE COVID Y VIOLENCIA

Que impotencia causa ver que la educación no sea hasta hoy una plataforma que sirva para alcanzar el ascenso social y la superación de nuestros rezagos del estado y lo que es peor que los responsables de la educación no sean conscientes de la problemática existente y la realidad que vive hoy Colima, las autoridades educativas federales y del estado solo exigen a los alumnos y maestros impartan clases presenciales pero sin enviar equipo y materiales contra el Covid a las escuelas, pues los contagios de la pandemia continúan, además tampoco mandan guardias de seguridad o militares a los planteles, ni prevenir los problemas de la violencia aun cuando han ejecutado a personas afuera de las escuelas. Los sindicatos del SNTE no dicen ni pío y el Secretario de Educación no informa oficialmente la decisión para evitar críticas, solo manda a los funcionarios menores a presionar las clases presenciales.

URGE EL CAMBIO

Los partidos y los gobiernos de los tres niveles siguen apasionados por sus recientes triunfos, algunos nuevos funcionarios del Congreso Estatal, del Gobierno del Estado y de algunos Ayuntamientos parecieran enfermos mentales promoviendo sus colores de sus camisetas rumbo al 2024 a pesar de que Colima está que arde, y continúan peleándose y buscando venganzas para marginar a los que se opusieron durante las campañas, no tienen visión ni experiencia para lograr el cambio que ofrecieron en campañas, y los grupos de poder económico y empresarios son también marginados, Colima está hoy dividido y no hay unidad social ni institucional contra la pandemia ni contra la inseguridad, en lugar de unirse, cerrar filas, concertar y resolver los grandes problemas sociales de nuestra entidad.

Hoy los políticos solo buscan y fabrican culpables, hasta hace pocos meses el culpable político era el ex gobernador Ignacio Peralta, hoy acusan a la gobernadora Indira Vizcaíno Rodríguez y esto a nada nos conduce, excepto a la división social y debilitamiento ante los embates de la pandemia y la violencia.

La responsabilidad de Colima y su futuro es de todos, nuestro barco estatal pasa actualmente por un huracán fuerte, y algo nuevo debe hacerse si es que las estrategias implementadas desde hace años y hasta hoy no han funcionado en materia de salud y seguridad pública, pero sí urge el verdadero cambio de gobernar mejor.