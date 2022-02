Colima VIHVE solicita recursos económicos vía ‘Donatario Autorizada’ ante falta de apoyos de gobiernos

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La falta de recursos económicos tanto federales como estatales ha generado que la asociación Civil Colima VIHVE tenga que recurrir a solicitar apoyos económicos vía “Donatario Autorizada”.

El presidente de dicha asociación, Alexis Plascencia Salmerón, mencionó que la federación tomó acciones para quitar recursos a las asociaciones civiles con el objetivo de aminorar un “paraíso fiscal”.

“Fue un poco duro con organizaciones civiles; nos ha permitido hacerlo por medio de proyectos, con asociaciones, organizaciones o fundaciones con las cuales nos apoyan para bajar recursos y nos hacen acompañamiento”.

Expresó que debido al quebranto financiero en el gobierno de Colima en 2021, al cierre de la pasada administración, asumió que no se podrá aspirar a recursos porque el gobierno tardará hasta tres años en estabilizar el barco económico.

El luchador social agregó que algunas de las afectaciones que han tenido, es que al cerrar el año pasado solamente tuvieron 11 pruebas para realizar detección oportuna.

“Esas son las que había para el estado porque no había para toda la entidad, las pocas que había en diciembre que eran 200 se repartieron en todos los municipios, es la primera ocasión que se da esta situación y eso no se había dado, porque al final si no hay este tipo de insumos no hay detecciones y ello da lugar a que haya población en riesgo y ese es el problema”.

DONATARIA AUTORIZADA

Plascencia Salmerón destacó que se lanzó “Donataria Autorizada” para generar recursos y poder trabajar de frente con la población.

Todo lo que una persona moral o física dona a “Donatario autorizada”, Colima VIVHE le expide un recibo deducible de impuestos.

“Esto quiere decir que las personas moral o física se hace acreedor a un recibo que entregará su contador y esto permitirá generar un pago menor ante Hacienda. En algunos casos salir tablas dependiendo el manejo”.

El apoyo puede otorgarse en las oficinas de la asociación civil ubicadas en Aquiles Serdán 214 zona centro Colima, para mayor número 312 210 2481 o en la página de Facebook Colima VIVHE están los datos de la cuenta y Clabe en BBVA.