Colima, segundo lugar nacional con la tasa más alta de mujeres desaparecidas

*Manzanillo y Colima Capital con más desapariciones de mujeres entre 15 a 19 años.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) presentó este viernes su Diagnóstico de Mujeres Desaparecidas, en el cual se destaca que Colima ocupa el “segundo lugar nacional de mujeres desaparecidas”.

El diagnóstico, hasta el 16 de mayo de 2022, ofrece cifras oficiales de personas desaparecidas y no localizadas que llegó a los 100 mil casos y no ha parado de crecer. El 24.7 % de los casos corresponde a niñas y mujeres desaparecidas y no localizadas.

Dicho estudio establece que los Estados de Colima, Puebla, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Guerrero concentran el 56.13 % de los casos de todo el país. “La desaparición de mujeres y niñas en México es una expresión de la violencia feminicida y tiene graves repercusiones para la sociedad.

Este diagnóstico analiza casos de feminicidio y trata de niñas y mujeres con las desapariciones, entendiendo que los tres fenómenos son parte de la máxima expresión de violencia contra las mujeres y que sus vínculos pueden dar luces sobre cómo prevenir el feminicidio, así como mejorar la búsqueda de mujeres y niñas.

Sobre el Estado de Colima, el Diagnóstico señala que dentro del territorio de Colima “el 28.5 por ciento de los casos de desaparición de mujeres se concentran en Manzanillo, 72 casos en concreto, mientras que Colima es el segundo municipio con más desapariciones de mujeres (59) casos, de acuerdo con el RNPED.

“Pese a tener una población de apenas 750 mil habitantes, Colima es el segundo estado con la tasa más alta de mujeres desaparecidas en el país”. Siendo las mujeres de 0 a 19 años el rango más vulnerable.

Lo anterior refleja el reto más difícil para las autoridades, ya que a partir de esto deben diseñar políticas públicas focalizadas para la búsqueda inmediata de los casos de adolescentes y mujeres jóvenes, a la par de implementar proyectos que puedan prevenir y proteger a esta población de continuar siendo víctima de desaparición.

La tendencia general de los casos de niñas y mujeres desaparecidas, desde el año 2000 en adelante, ha ido en ascenso, reportando desde 2011 más de 1,000 casos anuales. A partir del año 2020 se empiezan a denunciar anualmente más de 2,000 casos, siendo preocupante que el pico más alto sea el año 2021, con 2,729 casos de niñas y mujeres desaparecidas y no localizadas.

MEDIDAS A TOMAR

Tras darse a conocer este panorama, el IMDHD instó a los tres niveles de gobierno a formular e implementar de manera urgente una política pública focalizada en las ciudades y municipios que concentran el mayor número de casos, teniendo en cuenta los siguientes componentes: focalizar acciones prioritarias, con planes estratégicos de prevención, investigación y búsqueda.

Entregar recursos específicos para la implementación de política pública desde el nivel federal y estatal; actualizar las alertas de violencia de género contra las mujeres vigentes con el diagnóstico de la problemática de desaparición de niñas y mujeres en cada estado; diseñar estrategias especiales para la prevención de la desaparición de mujeres que se encuentran entre los quince y diecinueve años.

También garantizar que exista un seguimiento y atención continúa a las carpetas de investigación de estos casos; garantizar que existan planes y diligencias de búsqueda que incorporen todos los casos y que tengan una vinculación de los mismos de acuerdo al análisis del contexto.

Fortalecer, al interior de las áreas de análisis de contexto de fiscalías y comisiones de búsqueda, la aplicación del enfoque de género y el desarrollo de estudios particulares sobre la desaparición de mujeres y niñas en los estados; Lograr sentencias que condenen a los responsables de la desaparición forzada de niñas y mujeres en los estados.

Finalmente, sancionar a las y los funcionarios que incurran en prácticas de violencia institucional contra familiares de personas desaparecidas, incluyendo el uso de estereotipos y prejuicios basados en género.