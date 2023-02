COLIMA NO ES MANZANILLO; MARTHA ZEPEDA

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Ante la pregunta, ¿Qué opinan con la prensa nacional de que Colima ocupa el primer lugar nacional y mundial en violencia?, Martha Zepeda del Toro Secretaria del Ayuntamiento de Manzanillo, dio una inmediata respuesta, dijo en cuestión de seguridad pública, de finanzas y de transparencia de los recursos, Colima no es lo mismo que Manzanillo.

Reunidos el “Círculo Colimense de Analistas Políticos” con tres de los principales funcionarios del Ayuntamiento de Manzanillo que encabeza la alcaldesa Griselda Martínez, la Secretaria del Ayuntamiento Martha Zepeda respondió las diferentes preguntas que se le plantearon, precisando que en materia de seguridad pública Colima no es Manzanillo, dio a entender así que la valoración del estado en materia de seguridad y en los diferentes municipios no es lo mismo a lo que ocurre en el municipio de Manzanillo, aseguró que la incidencia delictiva es mucho menor a otros municipios o al estado.

Precisó Martha Zepeda que Griselda Martínez es una mujer altamente responsable para lograr que Manzanillo sea hoy referente nacional en el manejo de la seguridad pública, incrementó el número de patrullas y número de elementos y está al tanto con los titulares en materia de seguridad conjuntamente con el Director de Seguridad que hoy está presente en la reunión, así mismo ha tenido buenos resultados en las finanzas públicas, por eso también se encuentra entre nosotros el Tesorero Municipal, agregó que también hay muy buenos funcionarios en justicia cívica, desarrollo urbano, catastro, entre otros, aseguró que lograron consolidar un equipo proyectando un gobierno inclusivo y humanitario, señaló que a pesar que recibieron un desastre económico se han realizado muchísimas obras públicas.

CON MORENA Y CON EL EQUIPO

A pregunta expresa Martha Zepeda dijo no iremos con otro partido ni con otro equipo, estamos convencidas y convencidos que trabajamos todos unidos para mejorar y lograr una nueva y mejor imagen de Manzanillo y su entorno, y vamos a lograrlo si continuamos con el proyecto, se realizarán muchas obras más.

El Director General de Seguridad Pública Fernando Winfield Torres ratificó lo expresado por la Secretaria del Ayuntamiento de que Manzanillo en materia de seguridad pública, de que el municipio tiene hoy un menor índice delictivo comparado a como se recibió y también a otros municipios que sufren problemas graves lo que hace un escenario estatal complejo, dijo que en los recientes años tuvo que depurar al cuerpo policial por diferentes motivos, tuvieron que ser reemplazados cerca de ochenta policías, señaló también que la alcaldesa ha respaldado a un esquema de seguridad ampliamente coordinado con los tres niveles de gobierno, federal estatal y municipal, pero que asumen su responsabilidad prioritaria en materia de seguridad que le compete al ayuntamiento.

Si recordamos siendo Alfonso Durazo Montaño Secretario de Seguridad Pública en el país, convocó a los 10 mejores municipios en materia de seguridad pública y le entregó a Manzanillo en manos de la hoy alcaldesa su reconocimiento público por bajar los índices delictivos, pues el respaldo de Griselda Martínez a seguridad consiste en parte en el mantener a cerca de 450 policías y un considerable número de patrullas, cuando en la capital por costumbre histórica la seguridad le competía al gobierno estatal al carecer de elementos, en Tecomán o la Villa no tienen mucho personal. Por otra parte la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado muchos de sus elementos estás asignados a la seguridad personal de funcionarios y familiares.

El Tesorero municipal, Eduardo Camarena Berra admitió que efectivamente recibieron un desastre económico del ayuntamiento, hasta con tarjetas de crédito que utilizaban ex servidores públicos de la anterior administración, dijo que aspira cumplirle a la alcaldesa y al municipio porque me advirtió que no deseaba incrementar la deuda municipal y al contrario se redujo a la mitad en los primeros dos años, de 300 a 150 millones, con poco hemos hecho mucho, señaló.

Agregó el tesorero Eduardo Camarena que la situación financiera de Manzanillo fue analizada y calificada por la empresa HR Ratings, otorgándole al ayuntamiento porteño, un resultado de HR A+, mismo nivel que Cancún y por arriba de Los Cabos, tal distintivo es una señal positiva hacia el mercado financiero mexicano, lo que hace más atractivo al municipio para las inversiones privadas y turísticas, que de los 2500 municipios 110 son los mejores calificados y que Manzanillo es uno de ellos en aspectos financieros, finalmente se comprometió a realizar una reunión posterior para ampliar la información financiera.