Colima marchó: ¡No a la Reforma Electoral de López Obrador!

*Miles de colimenses de todas las clases sociales, jóvenes y adultos, salieron a las calles en defensa del INE y la Democracia *Un solo orador, pero cientos de voces, repudian la pretensión de una “dictadura”.



Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS



Colima.- Desafiando los intensos rayos del sol y soportando las temperaturas superiores a los 30 grados centígrados, cientos, miles, de colimenses marcharon este domingo en defensa de la democracia y de las instituciones electorales, repudiando la pretensión del presidente de la República, Manuel Andrés López Obrador, y su partido político Morena y aliados, “de someter a los organismos electorales, acabar con la democracia y constituir una dictadura”.



Colimenses de todas las clases sociales, representantes de diversos partidos políticos y religiones, políticos en activo, ex gobernadores Legisladores federales y locales, marcharon esta mañana de domingo del Jardín Núñez al Jardín Libertad atendiendo el clamor popular de la “permanencia y defensa de la democracia”.

Se habla de que a esta marcha-mitin participaron más de 4 mil ciudadanos.



La afluencia de cientos, miles, de manifestantes en contra de la reforma electoral comenzó una hora antes de la marcha desde Jardín Núñez, y desde donde los manifestantes marcharon por la avenida Madero rumbo al Jardín Libertad, frente a Palacio de Gobierno.



La protesta se lleva a cabo como a Nivel Nacional como muestra del rechazo a la reforma electoral presentada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



Esta movilización ciudadana, organizada por ciudadanos y en la que participaron ciudadanos, se realizó en forma pacífica, portando pancartas en defensa del INE y de la Democracia, coreando consignas para mostrar su rechazo a la reforma electoral de López Obrador su partido Morena y presionar para que no siga adelante.



La “marcha por la democracia”, como la han nombrado los organizadores, reunió y unió a los colimenses con objetivos esenciales muy variados, pero que han encontrado como base común oponerse a la propuesta del presidente que plantea entregar menos recursos a los partidos políticos, elegir a los legisladores en un sistema de listas electorales y que la selección de los consejeros electorales del INE y los magistrados del Tribunal Electoral se haga por votación directa de los ciudadanos, pero a propuesta de allegados al Poder.



En Colima, un solo orador (Fernando Becerra), pero cientos, miles, de voces sumándose y repudiando la pretendida reforma electoral. Entre aplausos y consignas y gritos como “El INE no se toca”, “no al autoritarismo”, “sí a la democracia” o “sí a un México democrático”, “No a la destrucción del INE”, “no a la destrucción de los institutos locales”, “no al autoritarismo”.

Esta marcha-mitin también se considero un desafío a López Obrador que durante toda la semana previa descalificó a todos los que promovieron la marcha y a quienes participen en ella, adjetivándolos como “hipócritas”, “clasistas”, entre otros calificativos, a quienes están en contra de su iniciativa de reforma electoral.



En esta marcha estuvieron presentes y encabezaron la marcha jóvenes. También estuvieron presentes legisladores locales, ex gobernadores de Colima, un ex gobernador de Jalisco, ex diputados locales y federales, ex senadores de la República e incluso luchadores sociales de Izquierda; también alcaldes en funciones y ex alcaldes; dirigentes de partidos políticos y de organizaciones empresariales, que junto con cientos de ciudadanos marcharon y se manifestaron soportando las inclemencias del clima cálido de Colima.