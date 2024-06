Colima gana oro en gimnasia y bronce en ciclismo por equipo, en Nacionales Conade

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- En Nacionales Conade en la sede de Jalisco, la delegación del estado de Colima logró este domingo su segundo oro con Alexa Pérez Alfaro y Fabiola Ochoa Cambrón en gimnasia de trampolín; además otro bronce más en ciclismo de ruta con el equipo varonil.

El segundo oro para Colima cayó este domingo con Alexa y Fabiola Ochoa, en la categoría 15-16 años de la modalidad de sincronizados femenil en gimnasia de trampolín con suma de 41.860 puntos dejando en la plata a las representantes de Sonora Ana Ruiz e Italy Chaparro con 40.390, el bronce se lo llevan las veracruzanas Blanca González y Ada Marín con 39.680.

Asimismo, Ricardo Hernández Ramírez se ubicó en sexto lugar de la categoría 17-21 años; en esa misma categoría Nashla Rivera de la Lanza vio actividad durante la sesión matutina y quedó en la fase de grupos.

Con la delegación se encuentran la entrenadora Nashla de la Lanza Hernández; auxiliares: Martín Fernando García Godínez y Luis Fernando Ruiz Fausto; delegada Tzitzi Ireri Cervantes Kardash; juez José Raúl Rivera Mendoza.

*CICLISMO*

El ciclismo colimense cerró su participación de la mejor manera dentro de Nacionales Conade 2024, con la cosecha de una presea más de bronce en el ciclismo de ruta con el equipo varonil de la sub 23: Luis Parra Castro, Elías Centeno Villarreal y Heber Chávez García, medallistas en el circuito de 140 km. sobre la avenida San Juan Pablo II en Zapopan, Jalisco.

En individual, Luis Parra se ubicó sexto lugar general; Elías Andrés fue octavo y Heber Arath llegó décimo, logrando así el bronce en combatividad por equipos; en la Juvenil B varonil, José Emilio “Choche” Rodríguez Delgado llegó quinto lugar general, mientras que Giovanny Salvador Santiago no terminó la competencia, de esta manera, el ciclismo colimense brilló con una medalla de oro en modalidad de montaña, una de plata en pista y cinco de bronce en pista, contra-reloj y ruta. Los entrenadores son Hernán Castillo Rincón, César Fernández, Xiomara Gómez y José Rodríguez; delegado y presidente de la Asociación de Ciclismo en Colima: Marco García.

*FRONTENIS*

Este domingo en trinquete de parejas femenil Juvenil C, Sofía Urzúa y Grecia Gutiérrez dejaron lo mejor de sí en el Polideportivo Revolución; sin embargo, cayeron en la ronda de cuartos de final ante la dupla de Nuevo León.

Para este lunes, Andrea Paola Gallardo buscará presea en frontenis Juvenil C femenil, iniciando actividad a las 11:45 de la mañana. El entrenador de esta disciplina es Israel Pérez Pérez.

*LEVANTAMIENTO DE PESAS*

Colima terminó su participación en la rama femenil en levantamiento de pesas de Juegos Nacionales Conade (sub-sede Campeche), con Martha Lizeth Moreno Elizondo, categoría Sub 23, división 55 kg, teniendo un total de 125 kilos, y colocada en posición 10; en Sub 15, Amalia Ramírez levantó en total 90 kilogramos, para finalizar décimo-cuarta en la clasificación general, en la misma división 49 kg, categoría Sub 15, Érika Hernández alcanzó el noveno lugar con 106 kg en total; cerrando Nubia Velázquez, quien finalizó en décimo lugar con 147 kilogramos.