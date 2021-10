COLIMA EN INCERTIDUMBRE

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

Colima y mejor dicho la sociedad colimense se encuentra preocupada e irritada por la mega deuda de la administración estatal que deja sin aclarar y sin sueldos a cientos y cientos de empleados del gobierno estatal, obligándolos a salir a las calles a exigir sus pagos, sus protestas motivan a la irritación general de la gente, pues no hay certidumbre del rumbo político, social y económico del estado, dice la vox populi que el barco estatal que se hundió lo va a sacar a flote la nueva administración que encabezará Indira Vizcaíno, pero mientras lo saca a flote muchas lanchas de ese barco se están hundiendo actualmente y pueden desaparecer.

LA ESCUELA DE TALENTOS EN ALTO RIESGO

Muchos programas estatales e Instituciones dependientes del gobierno estatal están en una grave situación, así se encuentra el Centro de Apoyo a la Mujer y la famosa Escuela Secundaria Estatal No. 12, mejor conocida como “Secundaria de Talentos”, institución que fue inaugurada el 31 de octubre de 2009 con el propósito de atender a los alumnos con aptitudes sobresalientes provenientes de las escuelas primarias públicas del estado de Colima, fue y es un proyecto extraordinario que nadie le hace caso hoy en la transición estatal.



“La Secundaria de Talentos de Colima” es la primera y única Escuela Secundaria Pública del país que sigue un proyecto educativo de este tipo, se consolida con un proceso de selección, basado en el mérito, ya que selecciona a los cien mejores estudiantes a través de pruebas de conocimiento y psicopedagógicas. Además, se cumple con la cuota de género pues se aceptan (cincuenta niños y cincuenta niñas en cada generación), de los distintos municipios del estado, tanto de la zona urbana como de las áreas rurales. A la fecha, han egresado diez generaciones y se recibió en agosto de este año a la 13va Generación. Cabe mencionar que el financiamiento está a cargo del Gobierno del estado de Colima, con resultados educativos de excelencia, demostrado en exámenes y concursos estatales y nacionales, el desarrollo educativo de las y los alumnos sobresalientes se hace mediante la modalidad de un semi-internado, pues resulta que están a punto de cerrarla por la grave crisis que vive.

Colima requiere una mayor certidumbre política y económica que podría iniciarse una vez que tome posesión la nueva administración, pero la paralización actual de las actividades de muchos organismos e instituciones como es la escuela de talentos es una grave irresponsabilidad gubernamental, pues los pobres estudiantes sobresalientes del estado nada de culpa tienen por el grave quebranto económico estatal.

Lo mismo ocurre con los cientos de policías y agentes ministeriales que no reciben su pago afectando a la seguridad pública estatal, de por sí descoordinada entre la federación, la estatal y municipales, algo debe hacerse, porque nadie les da seguridad de cuando les van pagar a los trabajadores, esto es una irresponsabilidad gubernamental, por eso decimos Colima vive en una lamentable incertidumbre porque además miles de empleados estatales no saben si serán próximamente despedidos, y si los estudiantes de algunas escuelas como la que mencionamos van a continuar, hay mujeres violentadas que van a los centros de apoyo y dicen que no saben qué va a ocurrir, que lamentable y penosa transición estatal.