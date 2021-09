Colegio de Notarios llaman a población a aprovechar descuentos en el Mes del Testamento

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El presidente del Colegio de Notarios del Estado de Colima, Carlos de la Madrid Guedea, invitó a la población a realizar su testamento este septiembre y octubre, ya que se contará con descuentos.

“Una de las características de esta campaña es precisamente que los notarios reducimos los costos en honorarios y que gobierno del estado nos dispensa del pago de un derecho que es por el aviso del testamento”.

De esta manera el descuento es de un poco más del 50 por ciento al realizar el testamento.

Normalmente el costó es de 3 mil 200 a 3 mil 400 un testamento; y en septiembre y octubre será de 1 mil 500 con IVA incluído todos los notarios de la entidad.

En el estado hay 26 notarios divididos por las demarcaciones de Manzanillo, Tecomán y a Colima con sus municipios circunvecinos.

¿QUÉ SE NECESITA PARA REALIZAR EL TESTAMENTO?

De la Madrid Guedea explicó que solo se requiere una identificación oficial, una hora de tiempo y voluntad de la persona libre de acudir a otorgar testamento y decirle al notario cuál es su última voluntad como es como quiere que se repartan sus bienes.

“No es necesario que traigan escrituras, no es necesario que traigan prediales o recibos de agua”.

BENEFICIOS DE DEJAR TESTAMENTO

El presidente del Colegio de Notarios del Estado de Colima mencionó que los beneficios de dejar testamento es no deja problemas para después de su fallecimiento.

“En todo el territorio nacional sólo el 5% de la población tiene testamento, es decir 95% de la población no tiene testamento”.

Dijo que ello provoca inseguridad jurídica porque muchas personas al morir intestado hay problemas entre las familias y los bienes inmuebles que dejan.

“Son bienes inmuebles que no son productivos es decir no pueden venderse; ni rentarse, a veces hipotecarse porque hay problemas y conflictos que dejó la persona por no haber otorgado testamento”.