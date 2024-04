Colaborarán en educación, investigación, cultura y servicio, UdeC y la UNKRIS

*La Universidad de Colima y la de Krisnadwipayana (UNKRIS), en Indonesia, firmaron un convenio de colaboración la mañana de este lunes.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Para estrechar lazos de amistad y cooperación, desarrollar actividades educativas y culturales, la investigación y el servicio a la comunidad, así como mejorar la calidad de los recursos humanos este lunes, de manera virtual, la Universidad de Colima y la Universidad de Krisnadwipayana (UNKRIS), en Indonesia, firmaron un convenio de colaboración.

Firmaron los rectores Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño por la UdeC y Ayub Muktiono por la UNKRIS.

Torres Ortiz dijo que desde el inicio de su administración rectoral, se han realizado numerosos eventos relacionados con la internacionalización, con el fin de buscar generar oportunidades de desarrollo para estudiantes y docentes; “con esta firma se cumplen tres de las funciones sustantivas de ambas instituciones: la enseñanza, la investigación y la extensión de la cultura”.

Reconoció “la excelente disposición e interés por parte del embajador de Indonesia en México, Cosmas Cheppy Triprakoso Wartono, por promover a la Universidad de Colima en Indonesia, y al rector Ayub Muktiono por confiar en nuestra Institución para dar inicio a una larga y fructífera alianza de colaboración y beneficios mutuos”.

Indonesia es uno de los países que forman parte de la University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP), que actualmente preside el rector Christian Torres Ortiz.

En este sentido, Christian Torres Ortiz dijo que “nuestra universidad es y seguirá siendo una amiga y aliada permanente de la ASEAN (Asociación de Naciones de Asia Sudoriental) y de toda institución de educación que nos ayude a sumar esfuerzos para generar más y mejores condiciones de vida entre nuestras comunidades”.

También dijo que una alternativa para el logro de las metas comunes es a través de UMAP; “como presidente de este organismo, les invito a conocerlo más de cerca, y si es de su interés, estaremos muy honrados de contar con su afiliación”.

Finalmente comentó que, “en la UdeC contamos con una amplia estructura de dependencias listas para trabajar y dar seguimiento a los futuros proyectos y cuyos titulares son personas muy profesionales y comprometidas con su institución y sus estudiantes”.

Ayub Muktiono destacó que éste es un día histórico para su institución, ya que la firma de este acuerdo con la Universidad de Colima “representa un compromiso con la más alta calidad educativa. México es un país interesante que tiene mucha similitud con nuestro país en temas económicos, sociales y políticos. Ambos somos países en desarrollo y multiculturales”.

Agregó que, “como representantes de nuestros países, ambas instituciones tenemos varias oportunidades de colaborar en educación, enseñanza, investigación y el desarrollo de diversas áreas, por lo que esperamos hacer coincidir próximamente nuestras agendas”.

Alonso Martín Gómez-Favila, encargado de negocios de la Embajada de México en la República de Indonesia, señaló que esta firma “marca un momento muy significativo en la relación educativa entre estas dos naciones” y representa un compromiso con el avance educativo y el fortalecimiento de la colaboración a diferente escala

El documento que se firmó este lunes por la mañana en Colima y por la tarde-noche en Indonesia, resaltó, “es testimonio de que creemos en el poder de la transformación de la educación y la importancia de la colaboración internacional”.

Al unir esfuerzos ambas instituciones, agregó, “no sólo expanden oportunidades para sus estudiantes, sino que contribuyen además al avance del conocimiento y abren muchas posibilidades para el desarrollo de investigaciones, el intercambio académico y construyen una plataforma para el diálogo y el mutuo aprendizaje”.

Este acuerdo, concluyó. “no se trata sólo de excelencia académica, sino también de la construcción de puentes entre las dos naciones”.

Cosmas Cheppy, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Indonesia en México, señaló que, derivado de su visita a la UdeC el año pasado, se comenzó a trabajar en la forma en que ambas instituciones pudieran colaborar.

Este convenio, dijo, servirá para que ambas instituciones formalicen una asociación y se beneficien mutuamente. La asociación incluye la cooperación en educación, enseñanza, investigación y desarrollo, servicios a la comunidad, recursos humanos y otras áreas. Es, pues, un paso en el fortalecimiento de nuestro compromiso para una colaboración más fuerte. Lo más importante es que trabajemos juntos para traducir nuestro compromiso en acciones concretas”.

Sri Suning Kusumawardani, directora de Aprendizaje y Asuntos Estudiantiles del Ministerio de Educación y Cultura, Investigación y Tecnología de Indonesia, resaltó la importancia de esta colaboración como “una gran oportunidad para extender el conocimiento y tener experiencias educativas para los estudiantes, investigadores y miembros de las facultades”.

“Como sabemos -agregó-, la UNKRIS es una de las universidades más reconocidas en Yakarta por su excelencia académica y su compromiso con los avances de la educación, investigación, innovación y otras disciplinas. Desde el Ministerio de Educación y Cultura, siempre hemos alentado a nuestras universidades a colaborar con socios internacionales, por lo que ésta es una gran oportunidad para hacerlo”.

Finalmente, Anggraeni Widiastuti, ministra consejera de Asuntos de Información, Social y Cultura de la Embajada de Indonesia, se congratuló por la firma de este Memorándum entre ambas instituciones educativas.