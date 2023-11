Claudia Yañez confía en las encuestas que levantara Morena, pero confía más en el PT

*Afirma no temerle a Locho como pre candidato de Morena



Alfredo Quiles Cabrera



Colima.- Claudia Yañez Centeno y Cabrera, precandidata del Partidp del Trabajo a diputada por el Primer Distrito Federal Electoral (01), con cabecera en Colima, manifestó “su confianza” en las encuestas que el Partido Morena levantará para definir al candidato de la Coalicion de Morena-PT-PVEM para este distrito electoral.



Claudia Yañez, probablemente, se enfrentará electoralmente contra el ex presidente municipal de Colima y ex dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Leoncio Alfonso Moran Sánchez, por la nominación electoral del Primer Distrito Electoral Federal.



Ambos se enfrentaron como aspirantes a la Gubernatura del Estado en los Comicios del 2021: Claudia Yañez por Fuerza por México y Locho Morán por Movimiento Ciudadano. Finalmente, ambos perdieron ante la actual Gobernadora Indira Vizcaíno del Partido Morena.



La aspirante petista a la diputación federal dijo que no tiene temor de enfrentarse a Leoncio Morán Sánchez, en la medición que se hará para definir a quien representará a la coalición como candidato o candidata a la diputación federal, ello pese a que en el anterior proceso electoral fue relegada a la cuarta posición de dichos comicios.



Es de mencionar que en el proceso electoral del 2021, Claudia Yáñez, abandonó Morena, cuando el comité nacional se definió la candidatura a la gubernatura a favor de Indira Vizcaíno Silva, donde Yáñez Centeno y Cabrera, se quejó de las encuestas que a su decir no se apegaron a la realidad.



Dijo que “las reglas han cambiado y aún cuando será mediante encuestas que se defina la candidatura”.



Afirmó que el hecho de que haya dos encuestadoras espejo, “da garantía de que no haya ninguna anomalía”.



Sin embargo, afirmó que ella confía en los colimenses “de que vean el trabajo que se ha hecho, quiénes somos, cómo hemos trabajado y como nos hemos dirigido. Somos de una familia que todos los colimenses conocen, soy una persona honesta, honorable, comprometida, y saben que mi trabajo en la Cámara de Diputados, hemos alzado la voz en defensa de los colimenses y esta vez tengo la confianza de que el pueblo va a decidir correctamente”, destacó.



Insistió en que si confiaba en las encuestas que levantará Morena para definir las candidaturas, pero dijo confiar más en el Partido del Trabajo”, afirmó finalmente.