Ciudadano de Tinajas agradece intervención médica del Dr. Guillermo Villa

Colima, Col.- Ciudadano del poblado Tinajas de Colima, solicita reproducir carta de agradecimiento a médicos y amigos por intervenir para su salud.



A continuación el texto de manera íntegra:

El caso es que yo entre otras complicaciones, tomaba mucha cerveza y tenía una hernia inguinal que de no haber sido por la atenta ayuda del Dr. Memo Villa Godínez y del enfermero Josué Ceja, corría el riesgo de que se me agravara e incluso me provocara la muerte.

Por eso quiero decirles muchas gracias a todos por conducto de su medio, que mi familia y yo y todos los amigos de Tinajas que me ayudaron a encontrar a este Dr. Memo Villa tan humano y atento y sin que se me cobrara un solo centavo me ayudaron a que me internaran en el Hospital Regional con el apoyo del enfermero Josué Ceja y donde el Dr. Ricardo Acosta me operó de la hernia que de no hacerlo me hubiera matado.

Gracias a ellos y a mis amigos de mi Pueblo también ya no tomo y estoy bien aliviándome de todo, por eso le quisimos agradecer muchos amigos al Dr. Villa y a los que le ayudaron y les preparamos una frita en muestra de agradecimiento.

También me ayudaron Antonio Salazar, Samuel Moreno, Chema Anguiano, mi padre y mi hijo, y para hacerle la comida al Dr. Villa y al amigo Josué Ceja se juntaron y vinieron el Dr. Miguel Ángel Andrade de Armería que también estuvo con nosotros en el pueblo y el amigo Hugo González de Santa Rosa que trajo una olla de chacales y moyos para que todos comiéramos.

Muchas gracias Dr. Memo Villa y Josué Ceja por todo y gracias a todos los que ya mencioné por todo

Atentamente

Martín Vázquez Cárdenas

Tinajas Colima.