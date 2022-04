Cierra FilmaColima; cineasta colimense acusa falta de apoyo de Gobierno del Estado

*La actual administración se apropió de su proyecto.

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El director y cinefotógrafo colimense Manuel Roberto, cerró FilmaColima por falta de apoyo y agregó que la actual administración estatal «se apropió» de su proyecto.

«Con gran tristeza y pesar, debido a la falta de apoyo de la actual administración estatal, me veo forzado a cerrar FilmaColima», expuso el miembro de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).

Durante 11 años mediante FilmaColima, Manuel Roberto apoyó a cineastas y realizadores de todo el mundo para acudir a filmar al estado, y promovió las locaciones para que Colima se convirtiera en destino cinematográfico.

El también miembro del comité para la selección de películas que representan a México en los premios Goya en España, y en los Oscares en Estados Unidos, expresó que el gobierno estatal actual se apropió de su proyecto.

«Sin ser parte de alguna dependencia o recibir apoyo estatal (como en otros estados sucede), y viendo que ya no puedo seguir manteniéndola, recurro a la actual administración estatal en busca de respaldo (no apoyo económico) para cumplir un requisito de IMCINE, y lejos de obtenerlo se apropian de la idea que les presento y crean su propia oficina de filmaciones basada en lo que por casi 11 años trabajé y me esforcé por lograr», detalló.

El fundador de FilmaColima logró el reconocimiento federal de IMCINE y la COMEFILM (Comisión Mexicana de Filmaciones), fue aceptada en la Red Nacional de Comisiones Fílmicas, incluida en el Anuario Estadístico del Cine Mexicano.

Además representó a Colima en eventos del medio, y «pusimos al estado en el ojo de realizadores que consideraron venir a filmar acá, y con ello no solo lucir a Colima en pantalla, también sirviendo de promoción turística, creando fuentes de empleo local, beneficiando al sector turístico y cultural, así como a los realizadores locales, y por supuesto, logrando importante derrama económica que a todos benefició».

Manuel Roberto expuso que le tocó atender muchas solicitudes para filmar en Colima, entre las que destacan:

Película mexicana “De día y de noche», la película norteamericana “Embrace the twilight”, documental “Tributo al productor”, del “Chef” Oropeza.

La serie “El señor de los cielos”, episodio filmado en Manzanillo; programas para la TV canadiense; documentales para Francia, Canadá, Estados Unidos y Bélgica.

Además de comerciales de todo tipo, incluyendo el de “Nissan Frontier Pro 4X”; sesión de fotos para empresas internacionales como Google y H&M; reality shows internacionales.

Además de películas y cortometrajes mexicanos, incluyendo “Un mexicano en la luna” con scouting de locaciones y asesorías desde los inicios del proyecto.