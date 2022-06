Christian Vega Cruz para la Sección 39/ David Hernández Viera y el pasado que no se olvida/

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado.

Nunca como hoy la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación había atravesado por una época de decisiones encontradas, ya que históricamente los maestros de la 39 eran muy disciplinados y corporativos para elegir a sus dirigentes, sin embargo, desde el gobierno de Mario Anguiano Moreno, ya se veían situaciones que sin duda alguna comenzaron a marcar diferentes expresiones al interior del gremio, mismas que se agudizaron en el sexenio de José Ignacio Peralta Sánchez y que se convirtieron en fracturas, derivadas de falta de atención puntual a los agremiados, principalmente en temas relacionados con respeto a las conquistas laborales, pago de pensiones, servicios de salud y el acabose fue el impago que puso en la lona a los trabajadores estatales desde el último semestre del gobierno de Peralta Sánchez comenzó a darse hasta postergarse en los primeros meses del gobierno de Indira Vizcaíno Silva.

Es por este motivo que el profesor Christian Vega Cruz ha estado avanzando y fortaleciendo su planilla, escuchando a la base y cercano a sus más urgentes necesidades y demandas.

Quienes han sido los olvidados, los vulnerados, ven en Vega Cruz, la respuesta a las exigencias de un gremio que ya no está para esperar respuestas, sino que exige resultados inmediatos, como respeto absoluto a las conquistas laborales que durante décadas se han alcanzado y que en el sexenio peraltista fueron desechadas por acuerdos que sólo privilegiaron a unos cuántos, para muestra de ellos está que ex dirigentes de partidos políticos o ex funcionarios identificados con la cúpula del poder, gozando de una plaza administrativa en alguna escuela, mientras que otros esperaron más de una década a ver su nombramiento definitivo y muchos más que aún están en esa larga espera.

Hay un mensaje que está inundando las redes sociales, que ha sido compartido cientos de veces a través de Telegram, WhastApp, Facebook, Messenger, entre otras plataformas en donde hace la siguiente reflexión:

“Compañero agremiado de la sección 39 del SNTE, no se te debe olvidar:

* Que los auténticos beneficiados con plazas resultaron ser los miembros del Comité así como el secretario general (esposas, hijos, sobrinos, tíos) pasando por encima de muchos que tenían más derechos.

* Que el comité actual aplaudió y votó a favor de la Ley de IPECOL y lo único que ha provocado es el detrimento de nuestro salario.

* Que vitorearon a Nacho, Nacho, Nacho en nuestra casa.

* Que la famosa frase célebre: «En eso estamos» o lo «estamos viendo» se volvió una norma con todo el Comité.

* Que más de una vez has llamado para agenda cita médica y la respuesta es: no trabajamos para pensiones porque no han pagado.

* Que nuestro dinero destinado a las aseguradoras no ha llegado a ellas.

* Que fuimos engañados con las minutas o mesas de trabajo para darle solución a nuestros problemas.

* Que nuestro incremento salarial del año pasado lo tuvieron que pagar en abonitos chiquitos.

* Que confiado en tener servicios médicos acudías a alguna clínica de urgencia y…. sorpresa, no está prestando el servicio a pensiones.

* Que el retraso en préstamos a corto plazo es de más de un año.

*Que coleccionas vales y vales de medicina y tienes que comprar el medicamento, quizá en similares porque el dinero no te alcanza.

*Que si ocupas ser atendido por un médico especialista debes pagar la consulta.

* Que en los últimos 6 meses de la administración anterior sufrimos un impago de hasta 3 quincenas.

* Que el comité nunca avaló la suspensión de clases a consecuencia del impago.

*Que simuló la toma del Complejo Administrativo que más bien fue un circo disfrazado.

* Que no tuvimos protocolo COVID y que en plena pandemia compañeros infectados no tenían dinero ni para comprar un tanque de oxígeno.

Pero lo más importante, no se te debe olvidar que: Nuestra dignidad fue pisoteada a causa de un comité de pecho frío y que no supo honrar los principios que dieron origen a la organización magisterial:

LA DEFENSA DE LA ESCUELA PUBLICA Y LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN.

DEBEMOS TENER MEMORIA Y HONRAR A TODOS LOS QUE DURANTE MAS DE 50 AÑOS DEFENDIERON Y ACRECENTARON NUESTRAS CONQUISTAS SINDICALES.

Por un voto razonado y de justicia”.

Hasta aquí la transcripción de un mensaje que es un duro reclamo a lo que se dejó de hacer. Y es que aunque por décadas reinó la armonía entre el Comité y la base, los descalabros de por lo menos los últimos 9 años han enardecido a los agremiados, quienes alzan la voz y cierran filas para apoyar al maestro Christian Vega Cruz, quien representa a los que no han tenido voz, ni atención, los que luchan cada día por mejores condiciones laborales, los que no tienen recursos para hacer una “super campaña” y de forma austera se están acercando a la base para dar a conocer sus propuestas; pero ellos son los que tienen un voto directo, secreto y universal, para hacerlo valer dentro de unos días y cambiar la realidad del magisterio estatal colimense.

DAVID HERNÁNDEZ VIERA Y EL PASADO QUE NO SE OLVIDA, quien definitivamente ha tenido una pésima semana es el maestro David Hernández, que busca ser el dirigente de la Sección 39 y que es visible trae todo el respaldo económico para hacer una super campaña, hasta parece elección para representantes populares, que incluye playeras, desayunos, medios de comunicación y más.

Sin embargo el fantasma de la antigua dirigencia sigue presente, y los trabajadores no olvidan la pesadilla del impago y aquellas decisiones mal tomadas por Heriberto Valladares Ochoa, según reclamos de cientos de agremiados, que son las principales preguntas que los periodistas le hacen a Hernández Viera y que no le abonan en nada a salir avante de la lluvia de preguntas expresas que se hacen en los programas en vivo. ¡De plano no es su semana! O está muy mal asesorado, o simplemente están dejando que siga, para que la Diosa Fortuna le ayude a levantar la guirnalda, o sea, nadar “de muertito”.

¿Le alcanzará para ganar esta elección? ¿Los maestros que sufrieron el impago ya olvidaron que pidieron prestado hasta con el vecino y en casas de empeño? ¿Y los servicios médicos, seguros de vida y pensiones? Son preguntas.