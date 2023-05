Chile: Ultraderecha arrasa en constituyentes

CN COLIMANOTICIAS

Chile.- La lista del Partido Republicano de Chile se impuso en la nueva elección de miembros del Consejo Constituyente, el organismo encargado de redactar una nueva propuesta de Carta Magna para la ciudadanía tras el fallido proceso de septiembre de 2022.

Con el 99,98% de las mesas escrutadas, el Servicio Electoral de Chile (Servel) informó que la lista de extrema derecha liderada por el excandidato presidencial José Antonio Kast obtuvo 3.468.115 votos (35,40%), logrando asegurar 22 escaños de un total de 50.

La lista Unidad para Chile, que agrupa a partidos del oficialismo, se quedó con 2.800.973 votos (28,59%), obteniendo 17 cupos. Le sigue la lista de agrupaciones de derecha tradicional Chile Seguro (21,07%), que logró 11 escaños; y luego los votos nulos, que sumaron 2.119.488 papeletas (16,98%).

Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguró el domingo que “el proceso anterior fracasó, entre otras cosas, porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto. Quiero invitar, desde ya, al Partido Republicano —que ha obtenido una primera mayoría incuestionable en esta elección—, a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento. Este proceso no puede ser de vendettas, sino de poner por delante a Chile y a su gente, antes que a los intereses partidistas o personales”.

Con estos resultados, la derecha chilena en conjunto logró 33 consejeros constituyentes y superó los tres quintos de quórum, por lo que podrá aprobar y modificar normas con facilidad.

Con información de CNN