Chicharito regresa; está en la lista de convocados para el partido contra San Luis

CN COLIMANOTICIAS

México.- El Guadalajara recuperó a Javier Hernández justo en el momento en que necesita de todos los recursos posibles. El ariete mexicano volvió a ser incluido en una convocatoria del Rebaño Sagrado, en la última de la fase regular, en el cotejo donde se jugarán su pase a la Liguilla de forma directa ante el Atlético de San Luis.

Mediante sus redes sociales, Chivas dio a conocer la noticia tan esperada por toda la nación rojiblanca. “ ¡Javier Hernández está de vuelta! Así es, ‘Chicharito’ estará elegible para el duelo ante los potosinos”, escribió el club en sus redes sociales en el comunicado donde dieron a conocer la lista de los 21 futbolistas que estarán disponibles para el compromiso en el estadio Akron.

Hernández Balcázar es uno de los tres delanteros que el estratega Arturo Ortega solicitó, los juveniles Armando González y Teun Wilke son los otros dos. Previo al duelo ante Pumas de la semana 15, el camiseta número 14 comenzó a entrenar al parejo del grupo, inclusive el propio club compartió imágenes donde apareció disputando varios balones con sus compañeros, sin embargo, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo y dejarlo fuera de los convocados para enfrentar al equipo capitalino y posteriormente a Santos en la fecha 16.

Ahora, después de 8 jornadas, el Chicharito volverá a defender la camiseta rojiblanca en un partido de Liga MX. Su última aparición en el terreno de juego fue el 18 de septiembre, en el recibimiento del Rebaño al León en el Coloso de Zapopan, aquella ocasión apenas tocó el balón en una oportunidad y disputó solamente 11 minutos del partido.

Con el retorno de Javier a la lista de futbolistas que podrían tener minutos en el campo, Ortega tendrá una opción más en el ataque, ya que Ricardo Marín no logró recuperarse de la lesión que sufrió hace un par de días.

Respecto al resto de los lesionados no hay novedad alguna. En el caso de Gilberto Sepúlveda y Antonio Briseño, piezas clave en la defensa central del equipo, no se han dado noticias sobre su proceso de rehabilitación. Con Roberto Alvarado la situación es más compleja, ya que el departamento médico espera poder recuperarlo hasta el arranque de los Cuartos de Final, esto en caso de que Chivas logre clasificar, ya sea de forma directa, o evitando el Play In.

Con información de ESTO