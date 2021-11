Checo Pérez termina en cuarto lugar en el Gran Premio de Qatar

CN COLIMANOTICIAS

Qatar.- El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno, ganó este domingo el debutante Gran Premio de Qatar, donde firmó su séptima victoria del año y relegó al segundo puesto al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -que ahora lidera con ocho puntos sobre el anterior y que marcó la vuelta rápida- en una carrera que el español Fernando Alonso (Alpine) acabó tercero y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), cuarto.

El doble campeón mundial asturiano, de 40 años, que firmó su podio número 98 en Fórmula Uno, no subía a un ‘cajón’ de la categoría reina desde 2014, cuando lo había hecho por última vez en el circuito de Shanghái, durante el Gran Premio de China de ese año.

El otro español, Carlos Sainz (Ferrari) fue séptimo, por detrás del francés Esteban Ocon, compañero de Alonso en Alpine, que fue quinto; y del canadiense Lance Stroll (Aston Martin), sexto en Losail.

El Ferrari del monegasco Charles Leclerc acabó octavo.

También entraron en los puntos el inglés Lando Norris (McLaren) y el alemán Sebastian Vettel (Aston Martin), que fueron noveno y décimo, respectivamente.

La próxima carrera, el Gran Premio de Arabia Saudí, se disputará dentro de dos fines de semana, en Yeda.

